1/7 Denise Feierabend au comble du bonheur.

Ramona BIeri

La semaine dernière, la terre s'est arrêtée de tourner pendant un moment - du moins pour Denise Feierabend (35 ans). C'est ce qu'écrit l'ancienne skieuse sur Instagram. La raison: elle est devenue maman pour la deuxième fois le 21 août. C'est avec un adorable cliché de la main du bébé que la sportive d'Engelberg a annoncé la naissance de Jonas, «qui viendra dès à présent renforcer notre famille».

Denise Feierabend et son mari Andy Senn se sont rencontrés en 2017 et se sont mariés en été 2020. Deux ans plus tard, ils sont devenus parents pour la première fois. Leur fille Lina s'est déjà réjouie de l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur. C'est du moins ce que laissent supposer les photos que Feierabend a publiées quelques semaines avant la naissance. Sur celles-ci, la petite fille se blottit contre le ventre de son bébé.

«Un magnifique cadeau»

Au printemps 2018, Feierabend a tiré un trait sur sa carrière après 157 courses de Coupe du monde. La spécialiste de la technique a fêté son plus grand succès lors des Jeux olympiques de 2018. À Pyeongchang, en Corée du Sud, elle a remporté la médaille d'or de l'épreuve par équipes avec Wendy Holdener, Luca Aerni, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern.

Peu après sa retraite, Feierabend, qui travaille désormais comme enseignante, avait déjà révélé au Blick son grand souhait : «Un jour, j'aimerais déjà avoir ma propre famille !» Ce souhait s'est réalisé. Elle se délecte désormais du bonheur d'avoir un bébé avec ses proches. Ou comme l'écrit Feierabend : «Quel magnifique cadeau lorsque la famille s'agrandit et que tous rentrent de l'hôpital en pleine forme».