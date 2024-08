Oui, il pourrait finalement y avoir une descente de Coupe du monde à Zermatt!

1/7 Après deux années où aucune course n'a été menée à son terme sur la «Gran Becca»...

C'était la grande polémique de la fin du dernier hiver de ski! Bien que le chef du comité d'organisation de Zermatt Franz Julen ait négocié un contrat de cinq ans avec le président de la FIS Johan Eliasch, la descente du Cervin a été supprimée du calendrier de la prochaine Coupe du monde. La raison: elle avait dû être annulée deux fois de suite.

La réaction des Valaisans a été en conséquence très violente avec une interdiction d'entraînement d'été pour les athlètes d'élite sur le glacier du Théodule. Les fronts se sont parfois durcis à tel point que de nombreux initiés pensaient jusqu'à très récemment que les plus grands cracks du ski alpin ne reviendraient plus jamais vers le Cervin.

Demande officielle de la FIS

Mais aujourd'hui, un revirement spectaculaire se dessine. Le projet d'une descente des deux pays sur la «Gran Becca» (départ en Suisse, arrivée en Italie) devrait certes être définitivement enterré. En revanche, des courses de haut niveau pourraient être organisées à partir de 2027 sur le versant est de Zermatt, sur une piste qui faisait partie des classiques internationaux du ski alpin jusqu'en 1967 - il s'agit de la descente du Gornergrat.

Avec une longueur de six kilomètres, cette piste allant du Gornergrat jusqu'à Zermatt était autrefois la plus longue du calendrier international. Le légendaire spécialiste vaudois de la vitesse Jean Daniel Dätwyler (médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 1968) a mis six minutes et dix secondes pour battre son record du parcours il y a 57 ans. Entre-temps, Bernhard Russi a fait des propositions aux habitants de Zermatt pour un nouveau tracé sur les deux tiers supérieurs de cette piste. En 2027, la piste devrait être prête à accueillir les visiteurs. Bien que le champion olympique de 1972 ait raccourci la descente du Gornergrat d'environ 3000 mètres, avec une arrivée à Schweigmatten-Furi, ce terrain escarpé comprend de nombreux passages techniquement exigeants et un saut spectaculaire au-dessus du tunnel du Gornergratbahn.

C'est pourquoi Johan Eliasch a fait miroiter ce projet à ses collègues du comité directeur de la Fédération internationale de ski il y a quelques semaines. Et maintenant, suite à la demande de Blick, Franz Julen confirme «que la FIS a tenu parole et nous a fait des propositions écrites pour de futures courses de Coupe du monde à Zermatt. Nous les analyserons tranquillement sur place avec tous les partenaires de prestations importants, puis avec Swiss-Ski. Dans le courant du mois de septembre, la destination prendra position en conséquence».

Comme les hôtels du village du Cervin sont entièrement remplis de touristes de décembre à la mi-mars, la majorité des Zermattois souhaitaient, jusqu'à l'année dernière, organiser des courses de Coupe du monde exclusivement en novembre. Mais entre-temps, de plus en plus de Haut-Valaisans peuvent s'imaginer des compétitions internationales dans le dernier tiers du mois de mars ou la première semaine d'avril.

La réaction de Marco Odermatt

Mais que pense de ce plan le meilleur skieur du monde? Lorsque Blick joint Marco Odermatt par téléphone portable, le champion olympique, champion du monde et triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde traverse le Haut-Valais au volant de son Audi. «Ces sept derniers jours, je me suis entraîné avec mes coéquipiers dans d'excellentes conditions à Saas Fee. Mais bien sûr, je serais très heureux si nous pouvions à l'avenir courir à nouveau à Zermatt».

Le Nidwaldien estime que l'idée de courses de Coupe du monde printanières sur la piste du Gornergrat est porteuse d'avenir: «Au vu des expériences négatives que nous avons faites dans le domaine de la vitesse lors des dernières finales de la Coupe du monde à Saalbach et à Andorre, il est évident que nous devrions à l'avenir organiser les courses de mars dans des régions beaucoup plus élevées. Je suis sûr qu'à Zermatt, nous bénéficierions également d'excellentes conditions et surtout de conditions équitables en fin de saison».

Mais il y a encore autre chose qui attire Marco Odermatt dans la descente du Gornergrat: «Contrairement à la Gran Becca, la retransmission télévisée de la piste du Gornergrat permettrait d'avoir à l'image le côté suisse du Cervin, beaucoup plus beau». Et ce serait la meilleure publicité pour le ski.

Même les Autrichiens sont enthousiastes

Les critiques les plus virulents de la descente du Cervin étaient les Autrichiens. Après l'échec de la première Coupe du monde sur la «Gran Becca» en 2022 en raison du manque de neige et en 2023 en raison de trop de neige et de vent, l'entraîneur de vitesse Austria Sepp Brunner a annoncé une grève si la descente des deux pays devait à nouveau faire partie du calendrier de la Coupe du monde. Et le directeur de la Fédération autrichienne, Christian Scherer, a déclaré dans une interview à l'ORF que «le concept innovant et ambitieux de cette descente des deux pays est difficilement réalisable».

Mais en regardant le concept de la descente du Gornergrat, le patron du ski autrichien s'enthousiasme littéralement: «Il est réjouissant de réussir à placer des lieux emblématiques comme Zermatt dans le calendrier de la Coupe du monde. Pour cela, la Coupe du monde devrait avoir un bon équilibre entre les lieux mondialement connus et les destinations qui gagnent en notoriété grâce à la Coupe du monde. Mars serait une bonne date pour Zermatt et devrait également contribuer à ce que le calendrier de la Coupe du monde soit plus équilibré entre les épreuves de vitesse et les épreuves techniques».

Mais après les expériences négatives de la «Gran Becca», une majorité de Zermattois acceptera-t-elle réellement les courses de Coupe du monde sur la piste du Gornergrat? En cas de «oui» des Zermattois, on pourrait parler d'une solution particulièrement durable et attractive pour le ski. Et celle-ci serait également moins coûteuse à mettre en place, car il ne serait par exemple pas nécessaire d'aménager des dépôts de neige supplémentaires. Tout cela devrait également rendre cette solution intéressante pour les sponsors.