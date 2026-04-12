Lenz Hächler a été sacré champion suisse de géant ce dimanche. Le super-talent du ski suisse a dominé tous ses adversaires.

Ramona Bieri

Le géant des championnats suisse a souri à Lenz Hächler ce dimanche à Saint-Moritz. Le super talent du ski suisse continue sa moisson de médailles.

Le podium

1. Lenz Hächler 2:17,19

2. Reto Mächler +0,85

3. Federico Toscano +0,90



La course

Parti avec le dossard 4, Lenz Hächler signe une prestation exceptionnelle dans la neige. Le jeune talent suisse pose immédiatement une référence intouchable, reléguant tous ses rivaux à plus d’une demi-seconde.

«C’était une manche solide», résume-t-il à mi-course. Sur une piste plutôt abordable, il annonce vouloir attaquer encore lors du second tracé. Promesse tenue: dès la sortie du portillon, il creuse l’écart et compte jusqu’à plus de deux secondes d’avance.

Derrière, Reto Mächler anime la course. Seulement 16e après la première manche, il réalise une remontée impressionnante. Ses adversaires butent les uns après les autres sur son chrono, même si lui-même ne se montre pas totalement satisfait. Jusqu’au bout, il peut croire au titre, avant de devoir s’incliner.

Avec une telle marge, Hächler gère les risques sur la fin et s’impose avec autorité. Il décroche ainsi son premier titre de champion suisse en slalom géant, trois ans après son sacre en slalom.

Fn de carrière pour Daniele Sette

Le géant marque aussi la fin de carrière de Daniele Sette. À 34 ans, le skieur de Saint-Moritz dispute sa dernière course à domicile.

«C’est vraiment spécial», confie-t-il après la première manche. Pointé au 14e rang à mi-parcours, celui dont le meilleur résultat en Coupe du monde reste une 11e place en 2021 tire sa révérence. Sorti des cadres de Swiss-Ski deux ans plus tôt, il s’était battu en indépendant pour poursuivre sa carrière.

«J’ai toujours dit que je continuerais jusqu’à atteindre mes limites, physiques et mentales. Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’avoir tout donné», explique-t-il.

Pour sa dernière, il lâche les chevaux, attaque sans retenue, frôle même les avant-postes avant de conclure à une belle sixième place.

Un forfait malheureux

Sandro Zurbrügg, attendu comme principal rival de Lenz Hächler, n’a pas pris le départ. Le vainqueur du classement de géant en Coupe d’Europe s’est gravement blessé lors de la descente, victime d’une rupture des ligaments croisés.

Autre absent de marque: Fadri Janutin. Le deuxième du classement de Coupe d’Europe a renoncé au dernier moment.

Des conditions compliquées

La journée débute sous le soleil, mais le brouillard s’invite rapidement lors de la première manche, compliquant la visibilité.

La piste, dure au départ grâce à un horaire matinal (7h45), se dégrade progressivement et se creuse au fil des passages. Durant l’intervalle, les organisateurs interviennent au sel. Le brouillard se dissipe ensuite, mais le ciel reste couvert, maintenant des conditions délicates jusqu’au bout.

La suite

Il reste encore une épreuve au programme des championnats suisses masculins: le slalom, prévu lundi, qui viendra clore la saison de ski. Ensuite, place aux vacances!