Le talent du ski Giada D'Antonio a fait ses débuts en Coupe du monde à Semmering à l'âge de 16 ans. L'Italienne suscite l'enthousiasme, mais des doutes subsistent: va-t-elle bientôt concourir pour la Colombie? La fédération italienne se montre confiante.

Mathias Germann

La peur est grande en Italie du ski. Mais l'espoir aussi. Ces deux sentiments sont liés au talent de la skieuse Giada D'Antonio.

La jeune fille de 16 ans a fait ses débuts en Coupe du monde à Semmering (Autriche) – sans avoir jamais participé à la Coupe d'Europe auparavant. La fille d'un dentiste italien et d'une Colombienne n'a pas marqué de points. Comme beaucoup d'autres, elle a été éliminée en première manche. Pourtant, le battage médiatique autour de Giada D'Antonio ne connaît guère de limites. On la surnomme déjà «la panthère noire» ou la «Shakira du ski» et son nombre d'abonnés sur Instagram est en train d'exploser.

Une crainte subsiste. «Ce talent skiera-t-il bientôt pour la Colombie en Coupe du monde?», s'est interrogé le «Kronen Zeitung». Le rapprochement avec Lara Colturi, qui a tourné le dos à l'Italie et brille pour l'Albanie, est vite fait.

La différence avec Lara Colturi

Pourtant, les cas sont différents. Lara Colturi a décidé de changer de nation à 15 ans. Elle n'a pas eu besoin de l'accord de la Fédération italienne de ski (FISI). Tout le contraire de Giada D'Antonio, qui a déjà 16 ans. Les règles jouent donc en faveur de l'Italie. Pour le chef de l'équipe féminine, Gianluca Rulfi, il n'y a aucun souci à se faire. «Le père et la mère de Lara étaient entraîneurs de ski. Ils ont toujours organisé sa carrière et le savoir-faire était là dès le début.»

La FISI est prête à investir dans Giada. Et en Anna Trocker (17 ans), qui a manqué de peu la deuxième manche du géant lors de ses débuts en Coupe du monde. «Nous avons des structures et un encadrement professionnels. En même temps, il y a des garde-fous dans lesquels on doit évoluer. C'est différent pour une équipe privée. Nous sommes convaincus que nous offrons à Giada et Anna le meilleur possible, sans leur mettre la pression.»

«Ici, ce sont des professionnelles»

Mais est-il judicieux de jeter deux athlètes si tôt dans le bain en Coupe du monde? Gianluca Rulfi pense que oui. «Nous avons de la place dans l'équipe et c'est une bonne période. Peut-être qu'elles seront là à Kranjska Gora. Nous essayons, nous analysons tout et nous déciderons ensuite.»

On le devine: Gianluca Rulfi veut voir si une coureuse comme Giada D'Antonio est prête à tout donner pour le ski à l'avenir. «Les courses de jeunes sont différentes. Ici, ce sont des professionnelles. Tu te dois changer.» Elle doit garder les pieds sur terre malgré toutes les louanges qui lui sont faites. «Si elle revient à Naples, ne fait que la fête et pense qu'elle est déjà une star, l'histoire peut s'arrêter très vite», admet le chef de l'équipe féminine.

L'Italie attend un podium en slalom depuis 15 ans

Le dernier podium en slalom a été décroché par l'Italie il y a 15 ans. Et en géant, on serait heureux d'avoir du sang neuf. Les carrières de stars comme Federica Brignone (35 ans) et Marta Bassino (29 ans) ne durent pas éternellement – et les deux sont actuellement blessées. Côté transalpin, on espère donc d'autant plus que Giada D'Antonio et Anna Trocker prendront leur envol rapidement.