Marco Odermatt compte déjà une énorme avance au général

Marco Odermatt a pris plus de 400 points d'avance sur ses concurrents au cours des deux premiers mois. Est-il encore plus fort que les années précédentes? Coup d'œil sur les chiffres.

Ramona Bieri

Marco Odermatt demeure la référence absolue de la Coupe du monde de ski. Après 16 des 38 courses au programme – le Nidwaldien en a disputé 12 – il totalise déjà 845 points. La concurrence est reléguée loin derrière. Son premier poursuivant, l’Autrichien Marco Schwarz, accuse un retard abyssal de 404 points sur le quadruple vainqueur du classement général.

Marco Odermatt a construit cet écart grâce à cinq victoires et huit podiums au total. Pour la première fois de sa carrière, il a remporté la course d’ouverture de saison dans chacune de ses trois disciplines. Il mène actuellement les classements de la descente et du super-G, et pointe au deuxième rang du slalom géant, à seulement cinq points du leader. Lors des deux dernières saisons, il occupait même la tête des trois classements à ce stade.

Une avance plus confortable qu'il y a trois ans

Malgré cela, son avance sur le deuxième du général est encore plus importante qu’en 2022. À pareille époque, Aleksander Aamodt Kilde pointait à 329 points. Marco Odermatt avait ensuite établi un record historique avec 2042 points en fin de saison.

Peut-il battre cette marque? Le jeu des projections est tentant. S’il dispute toutes les courses restantes – il en resterait alors 15 – et s’il maintient une moyenne de 79,14 points par course (l’équivalent d’une deuxième place), il atteindrait à nouveau les 2042 points. Reste à savoir si la réalité suivra les calculs.

Sa moyenne actuelle constitue la troisième meilleure à la fin de l’année sur les quatre dernières saisons. Son pic remonte à fin 2023 (79,50 points), mais il faut rappeler qu’il n’avait alors pris le départ que de huit courses, sans quitter le podium à une exception près.

Un précédent rassurant

C’est d’ailleurs lors de la saison de son quatrième grand globe que Marco Odermatt affichait le total le plus bas à la fin de l’année civile. En 2024, il ne comptait «que» 630 points après dix courses, malgré deux abandons. Il avait ensuite engrangé 1091 points sur la suite de l’hiver. Il avait fait encore mieux la saison précédente (1311) et en 2022/23 (1096).

Autrement dit: même sans atteindre son rendement maximal en début de saison, Marco Odermatt a déjà démontré qu’il savait accélérer au moment décisif. Et l’histoire récente joue clairement en sa faveur.