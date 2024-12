«Marcel Hirscher était complètement abattu»

1/5 Marcel Hirscher (à gauche) et Felix Neureuther (à droite) ont été adversaires sur les pistes de ski entre 2012 et 2019. Photo: Blicksport

Marcel W. Perren

Il s'est encore une fois donné les moyens de ses ambitions. Parce qu'il voulait prouver à tout le monde qu'il pouvait monter sur le podium avec ses propres skis Van Deer. Marcel Hirscher a fait un énorme effort pour son retour à 35 ans. Beaucoup d'argent a été investi. Mais tout porte à croire que le natif de Salzbourg, qui est revenu sur la grande scène du ski alpin pour sa mère patrie, les Pays-Bas, ne sera pas récompensé pour toutes ces privations.

Après un début correct à Sölden (23e place), l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a dû essuyer deux douloureux zéros lors des slaloms de Levi (45e place) et de Gurgl (élimination en première manche). Il a donc déclaré forfait pour le géant de dimanche à Beaver Creek. Au lieu de cela, l'homme aux 67 victoires individuelles en Coupe du monde a voulu se mettre en jambes lors d'une session d'entraînement à Reiteralm, en Styrie, en vue du géant et du slalom de Val-d'Isère (14-15 décembre). C'est là que la douloureuse mésaventure lui arrive lundi. Lors d'un entraînement en géant, le champion olympique 2018 a reçu un coup sur le genou lors d'une compression. Marcel Hirscher s'est mis à crier très fort – il est tout de suite clair qu'il s'agit d'une blessure plus grave.

Une prise de conscience

Quelques heures plus tard, il a reçu de son médecin le diagnostic, synonyme de fin de saison prématurée: rupture des ligaments croisés du genou droit avec une légère blessure de l'appareil capsulaire externe. La saison est donc terminée pour le Néerlandais. Avant l'opération dans un hôpital de Graz, l'ancien champion, qui souffre, s'est entretenu par téléphone avec Felix Neureuther.

Bien que Hirscher et le Bavarois aient été les adversaires les plus féroces sur les pistes entre 2012 et 2019, les deux hommes entretiennent aujourd'hui des contacts amicaux. «Marcel était complètement abattu lors de cette conversation téléphonique, ce qui est compréhensible, explique Neureuther à Blick. La prise de conscience qu'il ne pourra plus montrer aux fans de ski cet hiver ce qu'il aurait vraiment pu faire est particulièrement difficile pour lui.» Pour l'Allemand, il est évident «que Marcel a subi cette déchirure des ligaments croisés parce qu'il s'est lancé à corps perdu après les déceptions des deux dernières courses. Dans sa période d'apogée sportive, il n'a pas subi une seule blessure des ligaments.»

Un retour sensationnel?

Marcel Hirscher va-t-il mettre un terme définitif à sa carrière? «Jusqu'à ce que Marcel puisse répondre définitivement à cette question, il devra laisser retomber toutes ses pensées et ses émotions à l'hôpital. Mais il est déjà clair qu'à son âge, la rééducation après une déchirure des ligaments croisés s'apparente à une affaire particulièrement difficile.» En d'autres termes, si Hirscher se décidait à faire son retour, ce serait une grande surprise. Mais comme chacun sait, cet athlète d'exception est toujours prêt à faire un retour sensationnel.