Marcel Hirscher va-t-il (re)prendre sa retraite?

C'est déjà fini? Marcel Hirscher a laissé entendre qu'il se pourrait prendre sa retraite après son élimination au slalom de Gurgl. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Quand même, il ne va pas…? C'est la question que se posent plus d'un journaliste après avoir discuté avec Marcel Hirscher dans l'aire d'arrivée de Gurgl. En effet, le dieu du ski autrichien, qui court pour les Pays-Bas depuis son retour, a laissé entendre après la première manche qu'il prendrait une nouvelle fois sa retraite.

Voici le texte de la question de notre confrère Georg Fraisl du journal Krone: «On n'abandonne qu'une étape – mais pas tout un projet, non?» Le skieur autrichien lui répond: «C'est possible. J'y ai déjà pensé hier.» En tout cas, l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde était bien présent à Gurgl. «Alors on va voir comment ça se passe.»

Marcel Hirscher n'est pas en colère lorsqu'il formule ces phrases. Non, il est frustré. «Les dix premières portes étaient sympa. Ensuite, c'est devenu glacial - il y a quelque chose qui ne va pas.»

Par où commencer?

En fait, Marcel Hirscher a toujours des problèmes avec le matériel. Il ne pensait pas que cela deviendrait si difficile, admet-il ouvertement. Après avoir clairement manqué la deuxième manche du slalom de Levi il y a une semaine, il ne s'en sort pas non plus sur la piste raide et glacée du Kirchenkar – il est éliminé très tôt. «Ce n'était pas vraiment amusant. Rarement dans ma vie j'ai été aussi à côté de la plaque.»

Sans surprise, Marcel Hirscher maintient sa décision de renoncer à son voyage en Amérique du Nord. Il veut réfléchir à la question. «Les trois prochaines semaines seront très importantes, car comme aujourd'hui, je ne suis pas vraiment à ma place.»

À la question finale de savoir s'il sait ce qu'il faut faire, Hirscher répond par la négative: «Mais cela fait partie de mon grand voyage. L'hiver est encore long.»

Hirscher va-t-il bientôt prendre sa retraite pour la deuxième fois de sa carrière? Il n'est pas seulement quelqu'un qui prend souvent des pincettes, il aime aussi faire un peu de coquetterie. Le fait est qu'il s'est jusqu'à présent imaginé son retour de manière très différente.