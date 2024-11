Il y a dix ans, Fränzi Aufdenblatten était la dernière Valaisanne à monter sur un podium de Coupe du monde. Jusqu'à aujourd'hui! Camille Rast réalise un rêve - et espère inspirer les autres.

1/13 Champagne! Camille Rast (à gauche) fait la fête avec la gagnante Mikaela Shiffrin. La Valaisanne termine troisième en slalom à Gurgl. Photo: AFP

Mathias Germann

Quelle est la dernière Valaisanne à être montée sur un podium de Coupe du monde dans une discipline de ski classique? Camille Rast (25 ans) hésite. «Erika Hess?», demande-t-elle. Et se trompe. C'était Fränzi Aufdenblatten (43 ans) il y a dix ans - entre-temps, il y a eu plus de 180 podiums chez les femmes, mais jamais une Valaisanne dessus! Camille Rast: «Je ne le savais pas. Cool, les Valaisannes sont de retour!»

Pour Camille Rast, la troisième place est un rêve devenu réalité. Et elle savoure pleinement les moments qui suivent son slalom d'anthologie à Gurgl (Autirhce), rayonnante sur le podium, buvant plusieurs gorgées de champagne. «Il avait un goût un peu bizarre, mais il était bon», déclare la citoyenne de Vétroz. En effet, il ne s'agissait pas d'un champagne Schlumberger de Vienne. Mais cela n'a finalement pas d'importance - même l'eau du robinet lui aurait sans doute plu comme jamais aucune boisson auparavant!

Peu après, le téléphone du journaliste de Blick vibre: le nom de Fränzi Aufdenblatten s’affiche. «Je suis tellement heureuse pour Camille! Il faut que tout s’aligne parfaitement pour qu’un podium devienne réalité. C’est une immense satisfaction de voir cette immense joie arriver à une skieuse aussi talentueuse qu’elle. Camille l’a amplement mérité», s’enthousiasme la Zermattoise.

Camille Rast a un long chemin de croix derrière elle

Camille Rast revient en effet de loin. Peu après son titre de championne du monde junior en 2017, le cauchemar commence. Le super talent a contracté la fièvre glandulaire de Pfeiffer, a souffert de dépression et s'est déchiré le ligament croisé. Avec son baccalauréat en droit et en économie en poche, elle aurait pu tourner le dos au ski de compétition. Mais elle n'a pas abandonné. «Si je pouvais inspirer d'autres jeunes skieurs qui ne vont pas très bien ou qui sont blessés, ce serait bien», dit-elle, au bord des larmes.

La première place sur le podium de cette passionnée de VTT n’a rien d’un hasard : elle était dans les airs. «Camille Rast est mûre pour le podium», titrait Blick avant la course. Trop de pression? Pas pour elle. Insensible au stress, elle démarre en trombe malgré les -16 degrés au départ. Dès la première manche, elle s’illustre avec une solide cinquième place. La piste raide du Kirchenkar joue en sa faveur. L’après-midi, elle frappe encore plus fort en réalisant un chrono supérieur à celui de Mikaela Shiffrin (28 ans), la star américaine qui décroche pourtant sa 99e victoire en Coupe du monde. «Je suis fière de moi», souffle Camille Rast, soulagée et rayonnante.

Revenons à Fränzi Aufdenblatten. «Voir Wendy Holdener et Mélanie Meillard au sommet de leur forme m'a aussi extrêmement réjouie». De fait, la quatrième place de Wendy Holdener lui fait oublier son début de saison raté. «C'est une libération», dit-elle. Et Mélanie Meillard, avec sa 10e place, fait preuve d'une constance à haut niveau nouvelle pour elle.