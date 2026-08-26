Rassurante après une opération du genou gauche, Federica Brignone, championne olympique 2026, annonce son retour progressif: «Quelques jours de béquilles et je vais recommencer à travailler physiquement.»

Après une nouvelle opération de son genou gauche, Federica Brignone s'est voulue rassurante: «l'opération a réussi et je vais bien», a déclaré l'Italienne. Elle avait été sacrée double championne olympique 2026, dix mois seulement après une terrible blessure.

«L'opération a réussi, toute la ferraille a été retirée, le genou est tout propre et je vais bien», a écrit «Fede» sur ses réseaux sociaux. «Quelques jours de béquilles et je vais recommencer à travailler physiquement», a ajouté la championne olympique 2026 de super-G et de slalom géant.

Depuis sa reprise de l'entraînement sur les skis, Federica Brignone (36 ans) ressentait des douleurs au genou gauche, gravement blessé en avril 2025 lors des Championnats d'Italie (fracture du plateau tibial, rupture du ligament croisé antérieur).