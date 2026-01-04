Les compliments de Mikaela Shiffrin à Camille Rast

Si même la reine Mikaela Shiffrin doit s'avouer vaincue! Camille Rast a impressionné tout le monde ce week-end à Kranjska Gora et revient tout près de l'Américaine au classement général de la Coupe du monde. De quoi se mettre à rêver très grand?

«Battre Mikaela Shiffrin n'est pas impossible», déclare Camille Rast fin novembre. A l'époque, la Valaisanne termine troisième du slalom de Gurgl (Autriche), à 1,41 seconde de la gagnante américaine. Cette déclaration étonne plus d'un suiveur du monde du ski. Mais 42 jours plus tard, la championne du monde en apporte la preuve en brisant la domination de Mikaela Shiffrin et en établissant le meilleur temps des deux manches à Kranjska Gora. Après six victoires consécutives sur l'ensemble de la saison, l'Américaine doit s'avouer vaincue pour la première fois.

«Après mes deux deuxièmes places à Semmering, j'avais certainement encore un peu faim», déclare Camille Rast au micro de la télévision suisse après la course. Et pourtant, elle n'arrive toujours pas à réaliser ce qu'elle a réussi à faire ce week-end. µJe ne pensais pas que ça se passerait aussi bien». En effet, vingt-quatre heures avant le slalom, elle remportait le géant, pour la première fois de sa carrière. Voilà qui s'appelle réaliser un début d'année parfait.

Et ce, au cours d'une semaine où son canton d'origine, le Valais, est secoué par une tragédie. Pour rendre hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, Camille Rast a disputé les deux courses avec un brassard noir. Déjà après son triomphe de samedi, elle espère avoir apporté «un ou deux sourires» dans une période sombre. Elle devrait y être parvenue en remportant le slalom. Il s'agit de son cinquième podium consécutif. Cinquante ans après Lise-Marie Morerod, elle est la deuxième Suissesse à réaliser le doublé à Kranjska Gora.

«Je devais être à 120% pour avoir une chance»

Mikaela Shiffrin ne tarit pas d'éloges: «Elle skie si bien», déclare l'Américaine à la télévision autrichienne. Elle s'attendait à ce que Camille Rast soit la plus rapide ce dimanche, même si elle espérait bien sûr le contraire. «Quand j'ai vu comment elle a skié en première manche, je savais que je devais me donner à 120% pour avoir une chance», admet Mikaela Shiffrin. Mais cette fois, même 120% ne suffisent pas. Avec cette victoire, Camille Rast s'impose comme sa première poursuivante. Alors qu'elle compte désormais 218 points de retard sur Mikale Shiffrin au classement de la Coupe du monde de slalom, elle n'en a désormais plus que 120 au général. Elle est également deuxième au classement de la Coupe du monde de géant, 119 points derrière l'Autrichienne Julia Scheib.

Camille Rast va-t-elle redéfinir ses objectifs pour la saison? Elle répond par la négative. «Je ne veux pas trop penser aux points. Simplement continuer et skier du mieux poissible». Mais pour l'instant, elle va probablement fêter ses deux victoires. Wendy Holdener est du même avis, elle qui a fêté son premier podium de l'hiver en terminant troisième.



