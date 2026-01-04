Quel exploit: Camille Rast a devancé Mikaela Shiffrin ce dimanche au slalom de Kranjska Gora. La Valaisanne s'offre sa deuxième victoire en 24 heures, tandis que Wendy Holdener monte sur le podium.

ATS Agence télégraphique suisse

«Deux victoires en deux jours, c'est incroyable! La foule m'a porté, j'ai entendu leurs cris tout au long de ma course.» Ainsi s'est réjouie Camille Rast immédiatement après sa victoire en slalom ce dimanche à Kranjska Gora.

La Valaisanne s'est en effet imposée, vingt-quatre heures après avoir remporté le géant, ce qui représente un exploit monumental. Une réussite d'autant plus impressionnante qu'elle a devancé la reine Mikaela Shiffrin, laquelle lui avait pourtant mis la pression avec une énorme deuxième manche. La Vétrozienne lui a répondu avec énormément de classe en la devançant à la régulière.

La joie était même totale dans le camp suisse avec la troisième place de Wendy Holdener, son premier podium de l'hiver.