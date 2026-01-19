L'Autrichienne Julia Scheib est l'une des étoiles montantes de l'hiver, avec trois victoires. Mais elle a maintenant la Valaisanne Camille Rast sur les talons. La course à Kronplatz, la piste préférée des deux, s'annonce passionnante.

Mathias Germann

Cela fait-il vraiment neuf ans? Le 24 janvier 2017, une adolescente valaisanne s'élance sur la piste de Kronplatz avec le dossard 44 et se classe 7e. Il s'agit de Camille Rast. A 17 ans, elle marque ses premiers points en Coupe du monde et étonne le monde du ski sur l'un des parcours de géant les plus difficiles au monde.

«Camille insolente comme Fifi», titre Blick. Pourquoi? Parce qu'elle est parfois surnommée Fifi Brindacier. «Je skie souvent avec deux tresses. Les entraîneurs l'ont remarqué. Et mes coéquipières n'ont pas hésité une seconde à m'appeler Fifi Brindacier», explique-t-elle à l'époque.

L'adolescente est devenue depuis longtemps l'une des meilleures techniciennes du monde. Camille Rast ne porte plus de tresses. Ce qui reste, c'est son amour pour Kronplatz, et elle veut en profiter. Après avoir passé la journée précédant le slalom nocturne de Flachau (4e) malade au lit, la skieuse de Vétroz va mieux. Elle tousse encore un peu.

«Camille ne laisse rien passer»

Une chose est sûre: la forme est bonne. Les cinq derniers géants n'ont été qu'une succession d'amélioration: 5e, 4e, 4e, 2e, 1re.

Avec un tel bilan, Camille Rast pourrait facilement porter le dossard rouge de leader de la discipline. Mais ce n'est pas encore le cas. Car il y a aussi Julia Scheib.

L'Autrichienne a définitivement eu le déclic cet hiver. Elle a gagné à trois reprises et possède 119 points d'avance. Elle n'a que des mots élogieux pour Camille Rast. «Camille ne laisse rien passer sur la piste, elle attaque à fond – de haut en bas, admire-t-elle. Elle a définitivement l'instinct de tueuse qu'il faut.»

Julia Scheib s'attend à une lutte serrée

Julia Scheib a déjà skié sept fois à Kronplatz. Quatre fois, elle a été éliminée. «Trois fois, j'ai chuté», explique-t-elle. Son meilleur résultat reste une 9e place. «Malgré tout, c'est mon slalom géant préféré. En haut, ça commence plutôt facilement, puis il y a une pente raide. Suivent des passages faciles à l'ombre, parfois la pente s'accroche sur le côté.» Julia Scheib espère beaucoup: «Cette fois, ça devrait fonctionner.»

Après le géant en Italie, il ne reste plus que trois slaloms géants en Coupe du monde. Scheib part-elle du principe que la lutte entre elle et Camille Rast restera serrée jusqu'à la fin? «Oui, bien sûr!»