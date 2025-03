Camille Rast s'est établie dans l'élite mondiale. A Saalbach, elle a remporté l'or en slalom grâce à deux brillantes manches. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Camille Rast, mettez-vous les pleins gaz partout dans votre vie?

Plus je vieillis, moins je le fais (rires).

Vous nous avez envoyé une photo de vous sur une moto. Vous aviez à peine six ans à l'époque.

J'étais déjà sur le podium avec mon père. J'étais encore toute petite à l'époque, et il faisait du motocross. C'est peut-être de là que j'ai découvert mon goût pour l'adrénaline et ma passion pour la course. Ce qui est sûr, c'est que mon goût pour la compétition s'est éveillé très tôt.

De l'adrénaline? La championne du monde de slalom Camille Rast le cherchait déjà quand elle était petite. Cette photo date de 2005. Elle n'avait que 6 ans. Photo: DR

Pourquoi n'avez-vous pas choisi de faire une carrière dans la moto?

En Suisse, il n'est pas facile de poursuivre quelque chose en motocross – c'est coûteux, et beaucoup de choses ne sont pas autorisées. J'ai donc essayé d'autres sports: l'athlétisme, l'équitation et le VTT. Et bien sûr le ski.

Elle est aussi montée sur le podium en motocross. Photo: DR

Le MotoGP vous plaît aussi, n'est-ce pas?

Je croise toujours les doigts pour l'Italien Francesco Bagnaia. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais le week-end dernier, lors de l'ouverture de la saison en Thaïlande, ce qu'a montré Marc Marquez était également incroyable. De manière générale, j'aime regarder d'autres sports, car je trouve que je peux apprendre quelque chose partout.

Il y a trois semaines, vous êtes devenue championne du monde de slalom. Pouvez-vous nous dire où se trouve votre médaille d'or?

Chez moi, dans un tiroir. Au printemps, je déciderai où je la rangerai définitivement.

Combien de fois avez-vous regardé vos manches des Mondiaux en vidéo?

Plusieurs fois. J'étais en effet blessée après ma chute à Sestrières et j'avais du temps. Je me suis dit: «Tu as fait du beau ski.»

Seulement beau?

Et aussi rapide – c'est déjà génial. Je suis fière de cette course. Mais je n'ai pas ressenti d'émotions – je suis encore trop ancrée dans l'hiver pour cela.

Combien de messages WhatsApp avez-vous reçus?

Je dois avouer que j'ai encore 1050 messages non lus (sourire). Il y a eu beaucoup de monde après les Championnats du monde.

Vous étiez en tête à Saalbach après la première manche, une situation que vous n'aviez jamais connue auparavant en Coupe du monde. Malgré tout, vous avez décroché l'or. Êtes-vous immunisé contre la pression?

Il y a beaucoup de travail mental derrière cela. On voit dans différentes disciplines sportives que l'aspect psychique devient de plus en plus important. J'ai trouvé le moyen de m'en sortir. Mais je suis consciente que cela peut aussi se passer tout autrement. Un jour après moi, Clément Noël s'est retrouvé dans la même situation. Tout va si vite en slalom…

Revenons à la Coupe du monde de slalom. Vous avez 39 points de retard sur Zrinka Ljutic, vous n'avez pratiquement pas pu vous entraîner à cause de votre blessure à la hanche et vous avez dû prendre des antidouleurs. Un gros handicap?

J'essaie simplement de m'en sortir. Mais de toute façon, ma saison est déjà super, quoi qu'il arrive. Je suis montée pour la première fois sur un podium de Coupe du monde, j'ai gagné deux fois et je suis devenue championne du monde. C'est bien plus que ce dont j'avais rêvé.

Vous ne comptez pas les points?

Non, pas du tout. J'ai parlé à Federica Brignone samedi entre les manches du géant. Elle se bat pour beaucoup de globes et m'a dit qu'elle ne regardait pas les points, mais qu'elle essayait simplement de skier vite et de s'amuser. Cette recette fonctionne manifestement pour elle, et je veux la suivre.

Mais que se passerait-il si vous remportiez le slalom?

Ce serait la cerise sur le gâteau!