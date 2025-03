1/7 La championne du monde de slalom Camille Rast va-t-elle aussi remporter le petit globe de cristal? Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Elle a déjà conquis l'or en slalom aux Mondiaux. Le globe de cristal suivra-t-il dans quelques semaines? À deux courses de la fin, les conditions sont loin d’être idéales pour Camille Rast (25 ans). La Valaisanne accuse un retard de 39 points sur Zrinka Ljutic et souffre toujours de douleurs à la hanche après sa chute à Sestrières. Elle décidera au dernier moment si elle prendra le départ du slalom d'Åre (Suède) dimanche.

Une chose est sûre: la Valaisanne peut compter sur un homme à la carrure de bûcheron et à la précision chirurgicale. Jan Sauperl, le Slovène qui veille sur les skis des stars suisses du slalom, est le serviceman attitré de Camille Rast et Mélanie Meillard. «Il trimballe des dizaines de paires de skis, des caisses et tout un arsenal de matériel tout au long de l’hiver», raconte Camille Rast. Mélanie Meillard renchérit: «Nous dépendons de son flair et de ses mains expertes pour avoir des carres parfaitement affûtées.»

Mais une question se pose: pourquoi deux skieuses de haut niveau doivent-elles partager le même serviceman, alors que leurs compatriotes comme Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Wendy Holdener ont chacune leur propre technicien?

La réponse est simple: Jan Sauperl, qui a longtemps travaillé pour l’équipe canadienne, est un serviceman d’équipe. Autrement dit, cet ancien spécialiste de skicross est employé par Swiss-Ski, qui définit ses missions. «Pendant l’hiver, je suis constamment sur la route avec Camille, Mélanie, les collaborateurs de Swiss-Ski et les autres servicemen. Ils sont comme ma deuxième famille», explique-t-il.

Head et Rossignol? Jan Sauperl jongle avec les deux

Camille Rast skie sur des Head, tandis que Mélanie Meillard utilise des Rossignol. Une équation complexe que Jan Sauperl gère avec brio. Mais cela ne fonctionne que parce que les deux Romandes ne participent pas aux épreuves de vitesse. Dans le cas contraire, un encadrement optimal ne serait plus possible. «Nous avons des styles très différents, ce qui signifie que Jan doit préparer nos skis de manière totalement distincte. Mais notre collaboration est excellente», souligne Camille Rast.

Mélanie Meillard partage cet avis: «Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir compter sur lui. C'est impressionnant de voir à quel point il se donne à fond pour nous, presque jour et nuit.»

Ce sera encore le cas à Åre. Pourtant, Jan Sauperl restera dans l’ombre. Enfin, presque. L'homme est invisible pour les caméras, mais pas inaudible! «C'est vrai», confirme-t-il. «Je suis le dernier à parler à Camille et Mélanie avant le départ. Et je leur hurle dessus depuis la cabine de départ quand c'est à elles d’y aller. Elles aiment ça, alors je ne me prive pas!»

Espérons que ses encouragements porteront leurs fruits en Suède.