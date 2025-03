Camille Rast veut se battre pour le petit globe en slalom

Camille Rast peut encore rêver au petit globe de slalom. Photo: imago/LaPresse

Il n'est pas encore certain que Camille Rast puisse prendre le départ à Åre (Suède) ce week-end. Il semble toutefois qu'elle pourra au moins participer au slalom de dimanche. Dans cette discipline, la Valaisanne se bat encore pour le petit globe de cristal. Elle a 49 points de retard sur la Croate Zrinka Ljutic à deux courses de la fin. «Je ne suis pas à 100% et j'ai encore des douleurs. Il y a des mouvements qui vont bien et d'autres qui me donnent du fil à retordre», explique Camille Rast à Blick vendredi après l'entraînement à Duved, situé à une dizaine de minutes en voiture d'Åre. Et d'ajouter: «Je vais essayer de me passer d'antidouleurs.»

Après sa chute lors du slalom de Sestrières, la championne du monde de slalom a dû faire une pause la semaine dernière en raison de problèmes à la hanche – il n'était pas non plus question de s'entraîner à la condition physique. «Je suis néanmoins heureuse, car je me sens mieux de jour en jour sur la neige», a déclaré Camille Rast. Est-ce qu'elle participera au géant de samedi? La question est totalement ouverte. «Si je devais sentir le matin que les douleurs se sont aggravées à cause de l'entraînement de slalom, je laisserais tomber. Ma santé est le plus important.»