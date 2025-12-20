Le coiffeur de Marco Odermatt brille lui aussi à Val Gardena

Les Suisses ont frappé fort à Val Gardena: les dix engagés marquent des points sur la Saslong. Derrière les leaders, Alessio Miggiano s’offre ses premiers points en Coupe du monde et devance même Vincent Kriechmayr.

Marcel W. Perren

C’est l’une des performances collectives les plus impressionnantes de l’histoire de la descente: les dix Suisses engagés lors de la première des trois courses disputées à Val Gardena se classent tous dans les points, parmi les trente premiers. Alexis Monney aurait même pu offrir un triplé helvétique sans une petite faute commise dans la Ciaslat. Le médaillé de bronze de la descente des Mondiaux doit ainsi se contenter de la neuvième place. De son côté, le Finlandais Elian Letho, qui s’entraîne depuis plusieurs années avec les Suisses, termine dixième.

À égalité avec l’Américain Kyle Negomir et l’inusable Sud-Tyrolien Christof Innerhofer, 41 ans, Marco Kohler termine onzième. Pour le skieur de Meiringen, freiné ces cinq dernières années par deux ruptures des ligaments croisés, ce résultat correspond à son quatrième meilleur classement en carrière. Son meilleur résultat reste une huitième place obtenue il y a deux ans, déjà à Val Gardena, avec des skis Stöckli.

Miggiano marque ses premiers points

Alessio Miggiano se classe 18e et décroche ainsi ses premiers points en Coupe du monde. Le Zurichois, âgé de 23 ans et fils d’un chef étoilé, a même pointé, avec le dossard 43, cinq centièmes devant Marco Odermatt jusqu’à l’avant-dernier intermédiaire. «Mais pour passer la Ciaslat comme Odi, je dois encore la skier plusieurs fois», sourit-il, finalement relégué à 97 centièmes du meilleur temps.

Pour sa cinquième apparition en Coupe du monde, l’ancien junior M13 du FC Zurich devance plusieurs coéquipiers: Niels Hintermann (20e), Justin Murisier (22e), Lars Rösti (26e), Livio Hiltbrand (28e) et Stefan Rogentin (30e). Il fait également mieux que la star autrichienne Vincent Kriechmayr, seulement 24e.

Au sein de l’équipe suisse, le skieur de Bubikon, aux racines italiennes, joue aussi un rôle particulier en dehors des pistes. Durant sa formation à l’école de sport d’Engelberg, Miggiano a appris en autodidacte l’art de la coiffure. Plusieurs coéquipiers lui confient leurs cheveux depuis longtemps et, l’été dernier, Marco Odermatt s’est lui aussi installé pour la première fois sur son fauteuil. Verdict du leader de l'équipe de Suisse: «Alessio a aussi très bien réussi dans ce rôle-là».