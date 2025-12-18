Ramona Bieri

Marco Odermatt franchit une nouvelle étape dans sa carrière. Le Nidwaldien fête sa 50e victoire en Coupe du monde. Il rejoint ainsi une légende: l'Italien Alberto Tomba, qui a lui aussi triomphé 50 fois. Seuls trois skieurs sont montés plus souvent sur la plus haute marche du podium: les deux Autrichiens Hermann Maier (54 victoires) et Marcel Hirscher (67 victoires) ainsi que le Suédois Ingemar Stenmark (86 victoires).

Saison 2019/20

Le 6 décembre 2019, le Père Noël a apporté un cadeau particulier à Marco Odermatt. Le Nidwaldien a fêté sa première victoire en Coupe du monde lors du Super-G de Beaver Creek. Et ce, neuf mois après ses deux premiers podiums - en slalom géant, il a terminé troisième (Kranjska Gora, Sln) et deuxième (Soldeu, And). A Beaver Creek, Odermatt a jubilé un dixième de seconde devant Aleksander Aamodt Kilde - le début d'une belle rivalité.

Saison 2020/21

Presque un an jour pour jour après sa première victoire, Odermatt monte à nouveau sur la plus haute marche du podium. Il gagne pour la première fois dans sa discipline de prédilection, le slalom géant, à Santa Caterina. Ce devait être le premier de trois triomphes cet hiver-là. Odermatt se fait particulièrement remarquer lors de celui du super-G. En pleine pandémie de coronavirus, il doit se rendre à la cérémonie de remise des prix avec un masque - et en choisit un qui lui donne un sourire un peu bizarre.

Saison 2021/22

Cet hiver-là, Odermatt fête sept victoires au total - quatre en slalom géant et trois en super-G. Dès la première course, il monte sur la plus haute marche du podium. Et il s'agit à nouveau d'une première particulière. Avec le slalom géant d'Adelboden, il fête sa première victoire à domicile. Comme il est si agréable d'exulter à la maison, il récidive cinq jours plus tard lors du super-G de Wengen. A la fin de la saison, Odermatt reçoit ses deux premiers globes de cristal: le petit pour le slalom géant et le grand pour le classement général de la Coupe du monde.

Saison 2022/23

Marco Odermatt fête 13 victoires au cours de la saison 2022/23. Il termine sur le podium de tous les slaloms géants et de tous les super-G auxquels il participe. Les victoires sont réparties de manière égale: sept en slalom géant et six en super-G. Le Nidwaldien défend ainsi non seulement sa victoire au classement général de la Coupe du monde et à la Coupe du monde de slalom géant, mais il est également pour la première fois le numéro 1 de l'hiver en super-G.

Saison 2023/24

Tout de suite après, le Nidwaldien réalise une autre saison exceptionnelle. Il remporte tous les slaloms géants, sauf celui de la finale de la Coupe du monde à Saalbach-Hinterglemm. Il y est éliminé lors de la deuxième manche. Marco Odermatt se souviendra particulièrement de l'arrêt à Wengen. En effet, le champion du monde de descente de 2023 réussit une grande première au Lauberhorn. Pour la première fois, il remporte une course de la discipline reine en Coupe du monde. Et comme c'est deux fois plus beau à la maison, il remporte les deux courses du Lauberhorn.

Saison 2024/25

La victoire au slalom géant d'Alta Badia le 22 décembre 2024 est historique. C'est la 41e de la carrière exceptionnelle d'Odermatt - il succède ainsi à Pirmin Zurbriggen (40 victoires en Coupe du monde) comme skieur suisse le plus titré. Environ un mois plus tard, le grand rêve d'Odermatt de gagner à Kitzbühel (Autriche) se réalise. Certes, il ne remporte «que» le super-G sur la Streif, mais cela lui vaut également un chamois d'or. Au total, il monte huit fois sur la plus haute marche du podium cette saison. Outre le classement général de la Coupe du monde, il rafle également les petits globes de cristal en descente, en super-G et en slalom géant. Pour la deuxième fois consécutive, Odermatt remporte ainsi les classements de toutes les disciplines qu'il pratique.

Saison 2025/26

Pour la troisième fois au total, Marco Odermatt lance l'hiver en remportant la course d'ouverture à Sölden. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, il remporte le premier Super-G et la première descente de la saison. En outre, il rompt enfin sa malédiction de Beaver Creek (USA) et, comme vainqueur, il a également de quoi se réjouir en slalom géant - après y avoir été éliminé trois fois en quatre tentatives et avoir terminé une fois 27e. Il fêtera son 50e succès à Val Gardena.