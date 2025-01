Daniel Yule: «Parfois, j'aimerais être comme Loïc»

1/6 Loïc Meillard (à gauche) et Daniel Yule s'entendent à merveille. Photo: freshfocus

Marcel W. Perren

Loïc Meillard (28 ans) vit à Hérémence depuis l’âge de neuf ans, au pied du barrage de la Grande Dixence. Daniel Yule (31 ans) a lui grandi à La Fouly, au carrefour de trois pays (Suisse, Italie, France).

Cependant, il a fallu attendre un certain temps avant que les deux ne se rencontrent pour la première fois. «Comme j’ai trois ans de plus que lui, nous n’avions aucun point de contact durant notre jeunesse. La première fois que j’ai vraiment entendu parler de Loïc Meillard, c’était il y a environ neuf ans, quand Blick l’a présenté comme un futur vainqueur du classement général de la Coupe du monde», raconte Yule en souriant.

Complètement différents sur le plan humain

Les deux slalomeurs ne passent réellement beaucoup de temps ensemble que depuis l’été 2022, après que Meillard soit passé du groupe géant au groupe slalom. Peu avant Noël 2024, ils ont partagé une chambre d’hôtel au camp d’entraînement de Pozza di Fassa (Italie). «Nous nous entendons super bien, même si nous sommes complètement différents sur le plan humain», déclare Yule, le slalomeur le plus titré de l’histoire de Swiss-Ski avec sept victoires en Coupe du monde.

«Loïc est un perfectionniste absolu. Il ne se sent bien que lorsqu’il peut suivre son programme à la lettre, alors que moi, je souffre lorsqu’on exige une discipline à 100%. Contrairement à lui, je peux me transformer en un véritable animal de fête», dit Yule. En tant qu’ambassadeur d’une cave valaisanne, Meillard aime bien boire un verre de vin, qu’il soit rouge ou blanc. «Mais je ne suis définitivement pas du genre à danser et à boire jusqu’au matin. En revanche, j’apprécie un bon dîner avec mes proches. Et pour moi, un bon verre de vin fait aussi partie du repas.»

Yule et Meillard ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde, comme le souligne Yule avec une anecdote du camp d'entraînement à Ushuaia, en Argentine: «Luca Aerni et moi, on adore se rendre vraiment moches dans ce camp d’entraînement au bout du monde. On se fait couper les cheveux de manière horrible. A Ushuaia l’été dernier, je me suis même défiguré un sourcil. Et bien sûr, on a essayé plusieurs fois de convaincre Loïc de participer à notre action 'Le courage d’être laid'. Mais on se heurte à un mur: Loïc est trop discipliné pour ce genre de choses. Et parfois, j’aimerais bien être comme lui».

Meillard est en forme

Durant le premier tiers de cet hiver, Meillard a prouvé qu’il avait fait beaucoup de bonnes choses durant la préparation de la saison: le vice-champion du monde de slalom géant a réussi à monter sur le podium lors de cinq slaloms. De ce fait, lors de l'épreuve à domicile à Adelboden, il prendra pour la première fois le départ avec le dossard rouge de leader de la discipline.

De son côté, Yule n’a pas répondu aux attentes au début de cet hiver. À Levi (Finlande) et Val-d’Isère (France), le fils d’immigrés britanniques n’a pas fait mieux que des 22e et 20e places. Toutefois, lors des récents slaloms d’Alta Badia et de Madonna di Campiglio (Italie), l'Entremontois a montré une nette amélioration. À Madonna Di Campiglio, Yule aurait certainement signé un podium s’il n’avait pas commis une grosse erreur avant l’arrivée. «J’étais quand même satisfait de ce résultat. Contrairement au début de la saison, je vais nettement mieux, car j’agis à nouveau selon ma vieille devise 'Fuck it'.»

C’est avec cette mentalité de «je m’en fous, j’attaque comme un psychopathe» que Yule a été le dernier Suisse à remporter le slalom du Chuenisbärgli en janvier 2020. Il est bien possible que samedi, à Adelboden, un Bas-Valaisan ait à nouveau des raisons de se réjouir.