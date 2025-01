Les skieurs suisses sont en train d'écrire l'histoire!

1/5 Les skieurs suisses sont actuellement sur un nuage. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Leu

Le coup d'œil sur les résultats actuels de la Coupe du monde de ski masculin est plus que satisfaisant. Au classement général, la première place revient à un Suisse (Marco Odermatt). En Coupe du monde de descente? Le Nidwaldien est aussi premier. En Super-G également, tout comme en slalom géant. Du côté du slalom, le premier est aussi un skieur à croix blanche, puisqu'il s'agit de de Loïc Meillard. Au niveau des nations, la Suisse est logiquement en tête.

Le coup d'œil aux différents classements de la Coupe du monde ne laisse aucun doute.

Depuis le slalom de Madonna di Campiglio mercredi soir, le drapeau rouge à croix-blanche flotte en tête de tous les classements de la Coupe du monde chez les hommes. Un instantané historique qui valait bien quelques lignes pour l'occasion.

Les femmes y sont déjà parvenues

Ces beaux résultats seront-ils toujours d'actualité à la fin de la saison? Ce serait en tout cas la première fois en bientôt 60 ans d'histoire de la Coupe du monde que cette prouesse est réalisée. Les hommes feraient ainsi mieux que la saison record de l'an dernier. Marco Odermatt avait remporté le grand globe de cristal, ainsi que les trois petits, et la Suisse avait terminé en tête du classement par nations. Il n'y a qu'en Coupe du monde de slalom que les skieurs sont repartis bredouilles (c'est l'Autrichien Manuel Feller qui l'a emporté).

Contrairement aux Suisses, les Autrichiens ont d'ailleurs réussi deux fois à rafler tous les globes de cristal dans les cinq catégories principales: en 2000-2001 (quatre fois Hermann Maier, une fois Benjamin Raich) et en 1997/1998 (trois fois Maier, une fois Andreas Schifferer, une fois Thomas Sykora).

Ce triomphe total, les Suissesses l'avaient quant à elle déjà réussi en 1986/87. On trouvait alors Maria Walliser en tête du classement général, Michela Figini en descente, Maria Walliser en Super-G, Walliser et Vreni Schneider en slalom géant et Corinne Schmidhauser en slalom. Brigitte Oertli était aussi en tête en combiné, disparu depuis.