Mikaela Shiffrin a pu remettre ses skis

Mikaela Shiffrin a annoncé, vidéo à l'appui, avoir repris le ski. Elle s'était blessée voici un mois et demi lors du géant de Killington. Elle n'a pas évoqué un potentiel retour à la compétition.

Mikaela Shiffrin lors de sa chute à Killington fin novembre. Photo: Robert F. Bukaty

ATS Agence télégraphique suisse

Mikaela Shiffrin est de retour sur les skis. Dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram mercredi soir, on voit Shiffrin, incognito parmi les amateurs avec un pantalon de ski noir et une doudoune violette, enchaîner quelques virages sans trop d'intensité. «Ca a été un test réussi sur la neige», a ensuite affirmé l'Américaine de 29 ans, évaluant lors des virages entre «zéro» et «un» l'inconfort ressenti lié à sa blessure. «On a fait trois descentes, rien de fou, mais c'était très chouette.»

Alors qu'elle se dirigeait vers sa 100e victoire en Coupe du monde lors du géant de Killington fin novembre, Mikaela Shiffrin a chuté, a priori sans gravité. Mais le lendemain, la Fédération américaine avait annoncé qu'elle souffrait d'une «sévère blessure musculaire» et d'une plaie «profonde» au ventre.

Lors de la chute, les muscles abdominaux obliques de la skieuse ont été perforés, sans doute par l'accroche d'un filet ou un élément d'un piquet: «J'ai été empalée», avait expliqué Shiffrin le 30 décembre, toujours sur ses réseaux sociaux.

La quintuple vainqueur du gros globe n'est pas encore certaine de pouvoir reprendre la compétition cet hiver. Depuis sa chute, elle a laissé la porte ouverte à une fin de saison anticipée. «Tout dépendra de la façon dont je guéris au cours des semaines et des mois à venir», a-t-elle expliqué mi-décembre.