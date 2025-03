Trois héros suisses vont s'essayer au slalom géant

Les spécialistes suisses de la vitesse Franjo von Allmen, Alexis Monney et Stefan Rogentin vont s'essayer au slalom géant à Sun Valley. Ils profitent d'une règle spéciale.

Des points en plus

Pour Franjo von Allmen, Alexis Monney et Stefan Rogentin, tous les points sont bons à prendre.

Blick Sport

Ils n’en ont jamais assez! Non contents d’être au top en descente et en super-G, ils veulent tenter le slalom géant! Les spécialistes suisses de la vitesse Franjo von Allmen, Alexis Monney et Stefan Rogentin participeront pour la première fois cette saison à un slalom géant ce mercredi à Sun Valley. Pour les deux premiers nommés, il s’agit même du premier slalom géant en Coupe du monde.

Les trois Suisses font usage d’une règle spéciale. En plus des 25 meilleurs de chaque discipline, les athlètes ayant accumulé 500 points ou plus tout au long de la saison sont également autorisés à participer à la finale de la Coupe du monde. Les trois skieurs profitent donc de l’occasion pour récolter des points supplémentaires.