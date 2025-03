1/10 Pirmin Zurbriggen est enthousiasmé par la descente en super-G de Lara Gut-Behrami à Sun Valley. «Ce que Lara a montré était phénoménal», dit-il. Photo: Daniel Künzli

Mathias Germann

A quelle place Lara Gut-Behrami (33 ans) se serait-elle classée lors du super-G masculin? Ce n'est que lors de la finale de la Coupe du monde qu'une telle question est autorisée, car les deux sexes empruntent exactement le même parcours - comme à Sun Valley ce dimanche.

Le temps de la Tessinoise: 1:12,35 minutes. Elle aurait ainsi terminé dixième lors de la victoire de l'Autrichien Lukas Feuerstein (1:10,96 minutes). Lara Gut-Behrami aurait battu les skieurs suivants: Giovanni Franzoni Nils Allegre, Adrian Sejersted, Ryan Cochran-Siegle, Justin Murisier, James Crawford, Daniel Hemetsberger, Loïc Meillard, Christof Innerhofer et Jared Goldberg.

«Ce que Lara a montré était phénoménal. Dès les trois premières portes, j'ai compris qu'elle voulait attaquer la piste - et non l'inverse. C'est exactement ce qu'elle a fait, et elle a fait tourner les têtes de toutes les autres», a déclaré Pirmin Zurbriggen.

Interrogé sur la comparaison avec les hommes, le Haut-Valaisan a toutefois un avis très tranché: «C'est un jeu. Je ne critique pas Lara, au contraire. Ce qu'elle a montré est très fort. Mais pour la première fois cet hiver, les hommes ont dû se faire avec des virages de super-G qui n'existent normalement que pour les courses féminines. Ils n'y sont pas du tout habitués et surtout, leur matériel n'est pas du tout optimisé pour cela. On ne peut pas comparer les temps».

L'observation de Pirmin Zurbriggen coïncide avec les déclarations de Franjo von Allmen, qui a terminé troisième. Il a déclaré à la SRF: «C'était presque un peu pénible, ça tournait tellement...». Lors de la reconnaissance, il s'est dit: «Quelle merde!». Mais il n'est pas toujours possible d'aller tout droit, a ajouté le surdoué bernois.

Pirmin Zurbriggen ose la comparaison avec Marco Odermatt

Cela ne change rien à la performance magnifique de Lara Gut-Behrami. Elle a réalisé l'une des meilleures performances de sa vie sur le parcours techniquement difficile de la piste «Challenger» et a bien mérité son sixième globe de cristal en super-G, ce qu'aucune autre femme ou aucun homme n'a réussi à faire dans l'histoire du ski.

Pourtant, après le week-end de super-G à La Thuile (Italie), plus d'un observateurs s'était alors demandé si Lara Gut-Behrami était encore prête à tout mettre dans la balance pour gagner. Pirmin Zurbriggen analyse: «Quand on est là depuis aussi longtemps que Lara, on ne peut pas toujours tout risquer. Elle a la capacité de le faire aux bons moments - comme à Sun Valley. D'ailleurs, Marco Odermatt est lui aussi un maître de l'auto-évaluation. C'est ce qui caractérise les champions comme Lara et lui».

«Lara suit un autre chemin»

De 1986 à 1990, Pirmin Zurbriggen a remporté quatre globes de super-G d'affilée. Il a ensuite mis un terme à sa carrière à seulement 27 ans - il était fatigué et épuisé. «Lara suit un autre chemin. Elle a bientôt 34 ans et a annoncé qu'elle allait encore skier un hiver. Ce serait bien qu'elle continue, qu'elle profite de sa tournée d'adieu et qu'elle brille à nouveau», déclare l'hôtelier de Zermatt.

Ceux qui pensent que Lara Gut-Behrami va tout rafler lors de sa dernière saison se trompent peut-être lourdement. Pirmin Zurbriggen: «Federica Brignone, Lindsey Vonn et Lara montrent de manière impressionnante ce qui est encore possible à un âge avancé. L'expérience aide, c'est certain. Mais il ne faut pas se faire d'illusions: Un jour ou l'autre, des jeunes placeront la barre plus haut. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi».