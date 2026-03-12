Marco Odermatt en quête de globes à Courchevel

Marco Odermatt peut s'assurer le gros globe de cristal, ainsi que ceux de la descente et du super-G ce weekend à Courchevel. Ce sera dernière étape de la Coupe du monde de ski, avant les finales en Norvège.

AFP Agence France-Presse

À quelques courses de la fin de l'hiver, le Nidwaldien, triple médaillé olympique à Bormio, totalise 1530 points au classement général de la Coupe du monde. Soit 572 de plus de que son premier poursuivant, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, qui en compte 958.

Il ne reste que sept courses à disputer cette saison, dont trois ce weekend (descente vendredi, super-G samedi et dimanche) auxquelles ne participe pas Lucas Pinheiro Braathen. Si bien qu'il suffira à Odermatt d'une neuvième place en descente vendredi pour assurer mathématiquement un cinquième gros globe consécutif qui lui est déjà promis. Le globe de la descente, discipline reine du ski alpin devenue l'obsession du skieur suisse, devrait aussi être une formalité.

Le globe de descente presque dans la poche

Marco Odermatt avait expliqué en début d'hiver avoir mis les bouchées doubles à l'entraînement en descente et même s'il a échoué à s'imposer sur les deux courses les plus importantes à ses yeux – la descente de Kitzbühel en janvier (2e) et celle des JO à Bormio en février (4e) –, il a réussi à gagner quatre des sept descentes au programme de la Coupe du monde, en ne sortant qu'une seule fois du podium.

Avant la descente de Courchevel, le natif du Nidwald dispose d'un matelas de 175 points d'avance pour le globe de la spécialité. Même si son compatriote et triple champion olympique Franjo von Allmen s'impose vendredi sur l'Eclipse, «Odi» pourra se contenter d'une dixième place pour l'emporter.

Le Nidwaldien aux 54 victoires en Coupe du monde peut même tripler la mise en s'assurant samedi le globe du super-G, où il est là encore grand favori. Ne lui restera ensuite plus que le globe du géant, à aller chercher lors des finales en Norvège. Ce pour conclure la saison, comme l'hiver dernier et celui d'avant, avec quatre globes.

Les conditions météo pourraient perturber le déroulement des courses. D'importantes chutes de neige sont attendues à partir de vendredi soir, et surtout samedi, à Courchevel, ce qui a poussé les organisateurs à décaler à vendredi la descente initialement programmée samedi.

Mikaela Shiffrin en Suède

Les enjeux seront différents à Are (Suède), théâtre samedi et dimanche de la Coupe du monde féminine de ski avec un géant et un slalom au programme, les premiers depuis les Jeux olympiques à Cortina en février et les derniers avant les finales en Norvège.

En slalom, la reine de la discipline Mikaela Shiffrin a déjà assuré le globe, elle qui n'a perdu qu'une seule course entre les piquets cet hiver, et fera figure d'immense favorite en Suède où elle a déjà gagné sept fois dans la discipline. En géant, l'Autrichienne Julia Scheib est bien partie pour décrocher un premier petit globe mais devra se méfier de la Valaisanne Camille Rast, encore dans la course.