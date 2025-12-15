Le skicrossman Jonas Lenherr effectue son retour en Coupe du monde après dix-huit mois d’une blessure au pied qui a failli virer au drame. Son objectif: retrouver le rythme et s’accrocher à son rêve olympique.

Nicola Abt

Le skicrossman Jonas Lenherr, 36 ans, est de retour en Coupe du monde. Ce qui paraît anodin relève en réalité d’une petite sensation. Le Saint-Gallois a en effet craint un temps pour son pied. «Je suis incroyablement reconnaissant d’être à nouveau sur les skis», explique-t-il. Cette semaine, Lenherr effectue son retour à Val Thorens (F). Avant cela, il accepte de revenir sur les dix-huit derniers mois, marqués par une succession d’épreuves.

Le début de son cauchemar semblait pourtant bénin. Lors de la course de Veysonnaz, en Valais, début mars 2024, il chute pendant la qualification. «Je pensais que mon pied était simplement foulé.» Les médecins ne détectent d’abord rien de grave. Seule l’IRM révèle finalement l’ampleur de la blessure: une fracture de l’épiphyse inférieure de la cheville gauche. Saison terminée. L’optimiste qu’il est croit encore à un retour rapide. C’est l’inverse qui se produit.

Du retour sur la neige… au retour à l’hôpital

Après l’opération, son pied reste enflé, du sang s’accumule dans la zone touchée. Plus tard apparaissent des troubles de la sensibilité dans la jambe. Marcher longtemps devient un supplice. Tandis que ses coéquipiers s’entraînent sur les glaciers, lui reste cloué chez lui. «C’était vraiment horrible.»

Fin novembre, les vis sont retirées. Après quelques bonnes journées de ski, un retour en Coupe du monde semble à portée de main. Puis survient le nouveau coup dur. À nouveau quelques douleurs, un entraînement interrompu. Le soir, il ne peut plus poser le pied à terre, aucun antidouleur ne l’aide. «Je ne savais pas ce qui se passait, ça te détruit.»

Le rêve olympique reste intact

L’IRM du lendemain matin révèle une infection. Lenherr est opéré en urgence. Ce n’est qu’ensuite qu’il comprend à quel point il a frôlé la catastrophe. Le médecin lui dit: «Vous avez eu de la chance que l’articulation n’ait pas été touchée. Une telle quantité de pus, on ne la voit d’ordinaire que lors d’amputations».

Cette phrase l’a marqué au point qu’il ne l’oubliera probablement jamais. Aujourd’hui, ses pensées se concentrent entièrement sur son retour en Coupe du monde. «Je veux simplement donner le meilleur sur la piste.» Il ne s’est fixé aucun objectif chiffré pour ce comeback.

La priorité est de retrouver le rythme de la compétition. Mais d'ici à quelques semaines, Lenherr devra signer de solides résultats puisqu'il rêve toujours de participer aux Jeux olympiques. Une qualification lui permettrait de refermer sa longue période de souffrance sur une note heureuse.