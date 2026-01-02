Un incendie tragique à Crans-Montana (VS) lors du Nouvel An bouleverse la Suisse. À l'approche des courses de ski, les organisateurs restent prudents et réfléchissent à des adaptations pour honorer les victimes.

«On ne peut pas faire la fête alors que des gens se battent pour leur vie»

Mathias Germann et Pascal Keusch

Le tragique incendie de la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana (VS) a profondément ébranlé la Suisse. À l'approche des courses de ski prévues fin janvier et début février dans la station valaisanne, les organisateurs se montrent pour l'heure prudents.

Vice-directeur général des courses, Daniel Bollinger a réagi dans un communiqué: «Toute la communauté de Crans-Montana est profondément touchée par ce tragique événement. Nous souhaitons nous arrêter un instant et avoir une pensée pour les familles ainsi que pour tous les collaborateurs impliqués».

Daniel Bollinger précise encore: «À ce stade, nous ne souhaitons pas faire de commentaires sur les éventuelles répercussions sur nos événements. Les préparatifs pour les prochaines courses se poursuivent comme prévu». À la veille du Nouvel An, Didier Défago, CEO des Championnats du monde de ski 2027 à Crans-Montana, n'a lui non plus pas souhaité se prononcer auprès de l'agence Keystone-SDA sur l'impact que pourrait avoir cette tragédie sur les épreuves de Coupe du monde.

«Cela ne se fait pas»

Ancien vice-président du comité d'organisation des courses de Coupe du monde à Crans-Montana pendant de nombreuses années et actuel président d'honneur des Championnats du monde, Hugo Steinegger s'exprime en revanche de manière plus concrète dans les colonnes du Blick: «Les discussions sur les adaptations que nous ferons pour les courses de Coupe du monde suivront bientôt. À mon avis, il est clair que nous devrions organiser les courses».

Il ajoute toutefois: «En même temps, je renoncerais à toute festivité, y compris au tirage au sort des dossards et à la cérémonie de la victoire sur la patinoire du centre. Cela ne se fait pas. On ne peut pas faire la fête alors que des gens luttent probablement encore pour leur vie et leur santé à l'hôpital».

Camille Rast très affectée

La skieuse valaisanne Camille Rast, née à Vétroz, non loin de Crans-Montana, a également fait part de son émotion au micro de la SRF: «Je n'arrive même pas à m'imaginer comment c'est chez moi en ce moment».

Ce week-end, la championne du monde disputera un slalom géant et un slalom à Kranjska Gora, en Slovénie. «Je vais donner le meilleur de moi-même lors des courses du week-end, mais je suis en pensée avec les gens à la maison», confie-t-elle.