Blick l'avait senti En 2024, Lara Gut-Behrami n’a pas pris sa retraite et elle a bien fait!

En début d'année, Blick et un expert du cirque blanc se demandaient si Lara Gut-Behrami s'apprêtait à ranger les lattes en 2024. Oh que non! Très en forme, la Tessinoise a plus que confirmé notre sentiment.