Personne n'avait vu venir le sacre de l'Espagne à l'Euro!

L'Espagne a remporté l'Euro en juillet dernier. Au grand dam de nos spécialistes de foot... Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Après l'échec en Ligue des champions, intéressons-nous aux pronostics réalisés en prévision de l'événement foot majeur de l'année 2024: l'Euro. Nos journalistes football, Tim Guillemin et Bastien Feller, et l'expert choisi, Raoul Savoy, ont-ils cette fois-ci annoncé avant tout le monde qui allait remporter le tournoi quelques mois plus tard? Et bien... non, encore raté.

«Un très bon gardien (sous-estimé je pense), une défense solide et un joli mélange de génération avec des jeunes très prometteurs, un milieu créatif et talentueux, et une attaque de feu: le Portugal a tout», estimait Tim Guillemin. S'il a vu juste pour le portier Diogo Costa, excellent en Allemagne, le reste de la Seleção ne lui a pas donné raison. Les Portugais sont en effet apparus en grande difficulté tout au long du tournoi, sortant au bout de l'ennui, et d'une séance de penaltys, face à la France en quarts.

De leur côté, Feller et Savoy avaient choisi l'Angleterre, finaliste malheureux en 2021 et qui attend depuis 1966 un titre. «Ils ont les qualités pour enfin ramener la Coupe à la maison», annonçaient-ils en substance. Si Gareth Southgate et son équipe n'ont pas brillé, ils ont tout de même atteint une nouvelle fois la finale, en écartant malheureusement la Nati en quarts aux tirs au but. Mais comme face à l'Italie trois ans plus tôt, les Anglais se sont inclinés, cette fois-ci face à une Espagne irrésistible. «It's still not coming home».

Les journalistes football de Blick ont-ils fait mieux sur d'autres thèmes, dont la Super League? La rubrique hockey sur glace a-t-elle fait mieux? Réponse dans les jours à venir!