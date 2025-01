Les recordmans du Lauberhorn parlent souvenirs, dangers et argent

Beat Feuz partage le record de victoires en Coupe du monde sur le Lauberhorn avec Franz Klammer. L'Emmentalois et l'Autrichien ont triomphé trois fois sur la plus longue descente du monde. Blick a donné rendez-vous aux rois de la vitesse pour une grande interview.

1/11 Franz Klammer a conquis vers sa première victoire au Lauberhorn en 1975. Photo: Keystone

Marcel W. Perren et Sven Thomann

Quel est l'épisode le plus fou que vous ayez vécu à Wengen?

Beat Feuz: Je laisse Franz commencer. Après tout, il est quelques années plus âgé que moi et devrait donc avoir vécu beaucoup plus de choses.

Franz Klammer: Il m'est impossible de raconter le plus fou en public.

Racontez-nous la version édulcorée alors.

Klammer: Même édulcorée, l'histoire n'est pas pour le grand public. Mais j'ai d'autres souvenirs extraordinaires de Wengen. Lorsque j'ai pris le départ pour la première fois en 1974, la course a été raccourcie au départ de la Tête de chien. C'est pour ça que j'ai eu un gros problème l'année suivante, lorsque je me suis retrouvé pour la première fois au départ original lors du premier entraînement avec le No 1. Je n'avais aucune idée de la ligne à suivre sur la première partie du parcours, d'autant plus qu'il n'y avait pas de coureur en tête. Après le Russisprung, je suis allé beaucoup trop à gauche, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y avait plus de piste. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que les quelque huitante coureurs ont tous suivi ma trace. Malheureusement, ce jour-là, cette erreur a été fatale à l'un de mes coéquipiers.

Que s'est-il passé?

Klammer: Je me suis perdu non seulement dans la partie supérieure, mais aussi dans le trou des Autrichiens. Lorsque mon compatriote Sepp Walcher a voulu suivre ma trace, il a atterri dans une piste à bosses et s'est vraiment fait mal.

Feuz: N'y avait-il pas de messages radio à l'époque?

Klammer: Si. Mais bêtement, il n'y avait pas d'entraîneurs positionnés là où je me suis perdu.

Feuz: Heureusement, il y a toujours eu des ouvreurs à mon époque. Malgré tout, il y a eu un moment dans mon histoire au Lauberhorn où j'ai vraiment eu peur.

C'était quand?

Feuz: C'était lors de la descente en 2018, lorsque quelqu'un a tenu un drapeau au-delà du filet de sécurité à l'entrée du S d'arrivée. Comme tout s'est passé si vite, je n'étais pas sûr si c'était un commissaire de piste qui me faisait signe avec le drapeau jaune ou si c'était un fan qui voulait m'encourager? J'étais sur le point de freiner, mais heureusement, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. J'ai gagné la course. Et en analysant la vidéo, j'ai vu que c'était un fan qui avait agité le drapeau à cet endroit.

Klammer: Je n'ai jamais eu ce genre de problème, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de drapeaux jaunes du tout.

Mais qu'est-ce qui était mieux dans le bon vieux temps qu'aujourd'hui?

Klammer: Je voudrais d'abord dire ce qui est mieux maintenant: aujourd'hui, les athlètes bénéficient de conditions presque uniformes de haut en bas. À l'époque où j'étais actif, à Wengen, tu trouvais de la neige naturelle dans la partie supérieure de la glisse, alors que les virages étaient complètement verglacés. Il fallait donc faire un compromis lors de la préparation des skis. Nous avons donc dû maîtriser la glace vive à la Tête de chien, au Brüggli, à l'entrée du Haneggschuss et dans le S d'arrivée avec des carres rondes, ce qui a logiquement représenté une tâche herculéenne.

Feuz: J'ai vécu quelque chose de comparable en 2017 à Garmisch. Une moitié des virages était complètement verglacée, l'autre moitié contenait de la neige agressive. Le Canadien Erik Guay a donc fait un terrible saut périlleux, et l'Américain Steven Nyman a lui aussi fait une violente chute.

Klammer: C'est vrai, c'était horrible. Lorsque j'étais actif, il était plus agréable d'être amateur et donc d'avoir beaucoup moins de pression. Nous nous entraînions le matin. Après le déjeuner, nous nous offrions une longue pause-café. Aujourd'hui, la journée d'un athlète en semaine de course est tellement structurée qu'il ne reste plus guère de temps pour ce genre de choses.

Feuz: Ce n'est pas seulement le cas en semaine de course. Pour les jeunes talents d'une école de sport, chaque heure est complètement planifiée de 6h du matin à 20h le soir. Cela n'aurait jamais été quelque chose pour moi.

Klammer: Pour l'amour de Dieu, pour moi non plus! Lors de la préparation de la saison, je m'entraînais le matin à la maison pendant une heure et demie de manière très intensive, mais ensuite je me reposais. Mais aujourd'hui, en tant que coureur, tu dois te remettre sur l'ergomètre l'après-midi au lieu de papoter avec les filles au café. Mais maintenant, il me vient à l'esprit une autre anecdote de Wengen.

Nous sommes tout ouïe.

Klammer: C'était en janvier 1976, on ne pouvait pas encore voir les temps de l'entraînement immédiatement après la course. Il fallait à chaque fois attendre quelques minutes pour que les données soient transmises. Karl Cordin, qui a remporté l'argent lors de la descente des championnats du monde de 1970 derrière Bernhard Russi, avait un bon sentiment après sa course d'entraînement. Mais lorsque les temps sont arrivés, Karl s'est senti vraiment mal: Alors que j'avais le meilleur temps, il était classé très loin derrière. Cordin était tellement déçu qu'il a annoncé sa retraite immédiatement. Peu de temps après, les temps d'entraînement ont été corrigés et Karl n'était plus à l'avant-dernière place, mais à la deuxième place derrière moi. Nous sommes donc tous partis du principe qu'il allait annoncer qu'il revenait. Mais Karl a quitté Wengen et n'a plus jamais participé à une course.

À son apogée sportive, le duel de ski entre la Suisse et l'Autriche a également été fortement alimenté par les médias. En tant qu'Autrichien, vous êtes-vous toujours senti à l'aise à Wengen?

Klammer: Wengen m'a toujours particulièrement plu. Tout d'abord en raison de cette descente unique avec ce panorama exceptionnel. De plus, j'ai toujours extrêmement apprécié cette région parce que tu es transporté dans le temps. Je suis venu ici pour la dernière fois il y a trois ans. Quand je suis arrivé en train à Wengen, l'ambiance avec les vieilles maisons en bois m'a donné l'impression d'avoir atterri dans les années cinquante.

Feuz: (rires) C'est vrai, la plupart des hôtels sont encore comme dans les années cinquante.

Les Suisses ont été logés pendant des décennies dans le très vieil hôtel Belvedere. Cela vous a-t-il agacé?

Feuz: Même si les chambres étaient petites, cela ne m'a jamais vraiment dérangé. Mais la nourriture, qui a longtemps été médiocre, a toujours donné lieu à des discussions.

Klammer: Nous avons longtemps séjourné à l'hôtel Alpenrose, où la nourriture était très bonne. Mais je devais partager une petite chambre avec Werner Grissmann, nous y avions un énorme désordre. Et c'est dans ce chaos qu'est née une histoire particulièrement drôle.

Racontez-nous.

Klammer: En 1975, j'ai gagné le combiné en plus de la descente. Ce triomphe a été récompensé par une magnifique assiette que j'ai emportée dans ma chambre après la cérémonie de remise des prix. Mais le jour du départ, je n'ai pas pu retrouver cette assiette dans notre désordre. Quelques mois plus tard, j'ai été invité chez mon coéquipier Grissmann pour l'inauguration de sa maison. J'ai alors découvert une assiette gravée «Vainqueur du combiné du Lauberhorn 1975.» J'ai demandé: «Werner, c'est vraiment ton assiette ? Je ne me souviens pas d'une victoire au Lauberhorn de ta part…» Finalement, j'ai tout de même offert mon assiette à Werner pour l'inauguration de la maison.

Revenons au présent. Comme il y a environ un mètre de plus d'espace dans le Kernen-S par rapport à l'année dernière, le chef de la descente autrichien Sepp Brunner prédit qu'il y aura moins de spectacle. Qu'en pensez-vous?

Feuz: Il est possible qu'Odermatt ait perdu cet atout. Mais il possède encore tellement d'autres atouts que nous n'avons pas à nous faire beaucoup de soucis pour lui. Et je ne pense pas non plus que le spectacle souffrira de cet élargissement. J'ai en tout cas vu des images très cool des entraînements. Et il se peut que cette adaptation rende la course plus passionnante. Ces dernières années, il arrivait souvent que les trois plus rapides à cet endroit occupent également les rangs un à trois à l'arrivée.

Klammer: Cela me fait mal au cœur de voir des sections de parcours aussi traditionnelles modifiées. Et malheureusement, il y a quelques années, le dernier passage avant l'arrivée a été rendu de plus en plus difficile. Lors de mes débuts au Lauberhorn, j'ai sauté à cet endroit jusqu'au trou juste avant la ligne d'arrivée. La grande difficulté était qu'avant ce saut, tu devais prendre un bon élan dans le virage à droite avec les cuisses complètement bleues. Maintenant, c'est beaucoup plus facile et je trouve ça dommage.

Malgré cet adoucissement, Aleksander Aamodt Kilde a lourdement chuté à cet endroit l'année dernière.

Klammer: Le fait que Kilde ait subi une coupure aussi grave au mollet lors de cette chute est une catastrophe. En même temps, il faut dire que Kilde n'aurait pas dû prendre le départ, car il était affaibli par une grippe.

Feuz: Ou alors, dans ces conditions, Kilde aurait dû être assez intelligent pour ne pas courir à fond pour la victoire, et se contenter à la place d'une cinquième place et de précieux points pour le classement général de la Coupe du monde.

Pour finir, parlons un peu d'argent. Franz Klammer, combien avez-vous gagné à l'époque de votre gloire?

Klammer: Par rapport à aujourd'hui, beaucoup trop peu. Les organisateurs ne versaient pas de prix en espèces, nous n'avions pas encore le droit de coller le logo d'un sponsor individuel sur notre casque. Les primes que nous recevions de nos fournisseurs étaient très modestes: J'ai reçu 50'000 shillings, soit environ 3500 euros, de la part de l'équipementier de ski pour une victoire. Les fournisseurs de fixations et de chaussures ont payé 10'000 schillings. C'est pourquoi j'ai voulu lancer en 1984, avec d'autres coureurs, une série de courses concurrentes de la Coupe du monde. Sur les 15 premiers du classement mondial de la descente, 14 athlètes avaient accepté, nous avions déjà quelques organisateurs de haut niveau et un pré-contrat avec BMW comme sponsor principal. Mais lorsque Serge Lang, le fondateur de la Coupe du monde, a appris ce projet, il a exercé une telle pression que BMW s'est retiré. Toujours est-il que la FIS a ensuite autorisé le sponsoring sur le casque. A partir de ce moment-là, les stars de haut niveau ont enfin pu gagner de l'argent correctement. Marc Girardelli a reçu un million de schillings par an de Diners Club. Mais personnellement, je n'en ai pas profité, car j'ai pris ma retraite au printemps 1985.

Aujourd'hui, la victoire au Lauberhorn est récompensée par un prix de 45 000 francs. Est-ce que c'est bien?

Klammer: Non. Pour moi, c'est une cochonnerie de ne pas payer plus d'argent pour la victoire sur la plus longue descente du monde, si l'on considère que le vainqueur de Kitzbühel reçoit 100'000 euros.

Feuz: Pour moi, le montant du prix à Wengen est trop faible, sans discussion. Mais les 100'000 euros pour une victoire à Kitzbühel ne sont pas non plus, à mon avis, conformes au marché. Les chiffres d'affaires gigantesques réalisés dans la région de Kitzbühel pendant la semaine du Hahnenkamm sont disproportionnés par rapport au prix payé pour les athlètes qui mettent leur santé en danger sur la Streif. Cela ne devrait pas être possible.