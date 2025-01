Marco Odermatt a-t-il perdu son principal atout à Wengen?

1/7 Marco Odermatt perd-il son grand atout pour la descente du Lauberhorn ? Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Le Kernen-S du Lauberhorn est le passage le plus extraordinaire du circuit de Coupe du monde en descente. Jusqu'à présent, même les coureurs renommés devaient utiliser un freinage en chasse-neige à l'entrée de cette combinaison droite-gauche.

Seuls des techniciens de talent comme Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr ou les anciens champions Beat Feuz et Carlo Janka ont régulièrement maîtrisé ce passage nommé d'après Bruno Kernen (champion du monde 1997, vainqueur du Lauberhorn 2003) en tirant à fond. Mais lors des deux entraînements du Lauberhorn de cette année, des athlètes dont la technique n'est pas aussi fine ont également maîtrisé ce tronçon légendaire sans trop de problèmes.

«Je suis un peu effrayé»

L'entraîneur en chef de la vitesse autrichien, Sepp Brunner, en donne les raisons: «Cette année, la vitesse d'approche n'est pas aussi élevée. Alors que l'année dernière, la vitesse d'entrée était mesurée à 111 km/h, elle est de 106 km/h lors des derniers entraînements. Mais le point le plus essentiel est que cette année, les coureurs disposent d'un peu moins d'un mètre d'espace supplémentaire grâce à ce changement.»

Une modification qui a immédiatement attiré l'attention du champion en titre Marco Odermatt: «J'ai été un peu effrayé lorsque j'ai vu, lors de la première visite, que l'on disposait désormais d'un mètre d'espace supplémentaire à cet endroit.» L'hiver dernier, le Nidwaldien a posé les bases de ses triomphes au Kernen-S, aussi bien dans la descente originale que dans la descente raccourcie. Le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a-t-il maintenant perdu son atout à Wengen?

Le spectacle est désormais de l'histoire ancienne?

Beat Feuz, le seul avec l'Autrichien Franz Klammer à avoir remporté trois fois la descente de Coupe du monde à Wengen, acquiesce: «Il est possible que Marco Odermatt ait perdu cet atout. Mais il possède toujours tellement d'autres atouts que nous n'avons pas à nous faire beaucoup de soucis pour lui.»

L'entraîneur des Autrichiens Sepp Brunner n'a pas non plus de gros soucis à se faire, car son leader d'équipe Vincent Kriechmayr (vainqueur du Lauberhorn en 2022) a laissé une très forte impression lors de l'entraînement. Sepp Brunner trouve néanmoins «un peu dommage que le passage soit désormais plus large. Par le passé, les téléspectateurs se réjouissaient toujours tout particulièrement des images de ce passage. On pouvait être curieux de savoir comment chaque athlète allait maîtriser ce passage clé. Mais je crains que cette année, nous ne puissions plus voir de très grandes différences à cet endroit.»

Beat Feuz voit les choses de manière plus nuancée. «Cette entrée fait partie des traditions particulières du circuit de ski. Et je suis fondamentalement d'avis qu'il faut entretenir les traditions. Mais même si les coureurs ont désormais un peu plus de place ici, j'ai vu des images vidéo des entraînements qui étaient tout de même spectaculaires. Et il se peut que cette adaptation rende la course plus passionnante. Ces dernières années, il arrivait souvent que les trois plus rapides à cet endroit occupent également les rangs un à trois à l'arrivée. Peut-être que cela va changer maintenant.»