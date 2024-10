«Marcel Hirscher sur le podium? Je n'y crois pas»

En janvier 2023, le champion olympique de descente Beat Feuz a mis un terme à sa carrière de skieur à Kitzbühel. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Marco Odermatt remportera le coup d'envoi à Sölden avec plus d'une seconde d'avance

«Je pense que le slalom géant de dimanche sera un peu plus passionnant. À Sölden, il y a deux sections dans lesquelles Odermatt peut particulièrement faire valoir ses points forts: la première et surtout la dernière partie. Dans la pente raide entre les deux, il a souvent fait preuve de tactique ces dernières années et a vu qu'il pouvait laisser filer de manière grandiose dans le plat final. Comme il y est parfaitement parvenu en 2021 et 2022, je suppose qu'il appliquera cette stratégie cette année encore. La piste du Rettenbach-Ferner convient particulièrement aux athlètes rapides. C'est pourquoi je pense que le Croate Filip Zubcic et le Grison Gino Caviezel sont les mieux placés pour rivaliser avec Marco. Mais en fin de compte, je parierai moi aussi sur une nouvelle victoire d'Odermatt, même si elle ne sera pas aussi nette.»

L'équipe suisse de géant va réaliser cet hiver son premier triplé depuis Adelboden en 1983

«Avec Odermatt, Loïc Meillard, Gino Caviezel et Thomas Tumler, nous possédons quatre athlètes qui font partie de la classe mondiale en slalom géant. Et comme ils sont tous en forme actuellement, je crois à un triomphe total de la Suisse en géant cet hiver. Comme en 1983 avec Pirmin Zurbriggen devant Max Julen et Jaques Lüthy. Je suis particulièrement heureux de l'évolution de Thomas Tumler. Le Grison a toujours eu un ski rapide, mais il a longtemps été battu en dessous de sa valeur parce qu'il ne croyait pas vraiment en lui. Mais maintenant, il a énormément mûri. De plus, le fait d'avoir le meilleur coéquipier de marque possible, Marco Odermatt, l'aide.»

Loïc Meillard sera le seul à perdre moins de 1000 points sur Odermatt au classement général de la Coupe du monde

Loïc Meillard (à gauche) pourra-t-il rivaliser avec Marco Odermatt? Photo: Sven Thomann

«Il y a de fortes chances que cela se passe exactement comme ça. Moi aussi, à l'exception de Loïc, je ne vois actuellement aucun athlète capable de rivaliser avec Odermatt dans la lutte pour le grand globe de cristal. Quant à Meillard, il n'a jamais réussi à obtenir des résultats de haut niveau pendant tout un hiver. Mais dans la deuxième moitié de la saison dernière, le Valaisan s'est illustré en remportant des courses de slalom et de géant et en montant sur le podium du super-G. Ces résultats devraient lui donner des ailes supplémentaires. Meillard a maintenant la certitude qu'il peut se classer constamment dans le top 3, et pas seulement lors de courses isolées.»

L'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde Marcel Hirscher ne montera jamais sur le podium cet hiver, car il n'est pas à l'aise avec les nouvelles chaussures Van Deer

«Moi non plus, je ne crois pas que Marcel parviendra à monter sur le podium cette saison. Pas à cause du matériel Van Deer, mais à cause des numéros de dossard. Même pour un tel athlète d'exception, il sera sacrément difficile de se hisser au sommet avec un numéro à trois chiffres. Pour la même raison, je ne pense pas que Lucas Braathen puisse sérieusement menacer Marco Odermatt cet hiver en géant. Braathen devra même prendre le départ derrière Hirscher à Sölden après son changement de fédération de la Norvège au Brésil.»

Après sa chute à Wengen, Aleksander Aamodt Kilde ne pourra plus jamais renouer avec ses grands moments

Alexander Aamodt Kilde pourra-t-il revivre de bons moments? Photo: IMAGO/NTB

«J'espère sincèrement que le contraire se produira. Le ski de compétition a absolument besoin d'un athlète de vitesse aussi comme Kilde. Je comprends très bien ce qu'Aleksander vit actuellement, car j'ai dû me battre à plusieurs reprises pour revenir après de graves blessures. Actuellement, il souffre d'une inflammation. C'est pourquoi il devra sans doute se donner encore un peu de temps cet hiver. Mais comme ce Norvégien a un tel potentiel, je pense qu'il va encore attaquer l'année prochaine.»

Alors que Ramon Zenhäusern ne pourra plus rejoindre l'élite mondiale, le Genevois Tanguy Nef sera le 14e Suisse à remporter un slalom de Coupe du monde

«Malgré les excellentes performances de Nef à l'entraînement, il m'est très difficile dans son cas de croire à une victoire prochaine. Tanguy doit se classer pour la première fois de manière constante dans le top 10 pour pouvoir faire le saut dans la liste de départ. En revanche, je peux très bien m'imaginer que Ramon Zenhäusern va à nouveau skier très fort en slalom. L'hiver dernier, il a certes chuté dans la liste de départ, passant du groupe de tête à la 27e place. Mais la même chose est arrivée au Valaisan lors de la saison 2021/22, et pourtant il a de nouveau gagné des courses de Coupe du monde en 2023. Pour moi, il n'y a aucune raison pour que Zenhäusern ne réussisse pas à nouveau.»

Franjo von Allmen montera plusieurs fois le podium cet hiver, car il est épaulé par Sepp Kuppelwieser, l'ancien serviceman de Feuz

«Franjo a prouvé lors de sa première saison en Coupe du monde qu'il avait un énorme potentiel. Mais le jeune garçon doit faire attention à ne pas en faire trop. L'hiver dernier, il a eu deux fois de la chance de ne pas se blesser gravement. C'est aussi pour cette raison que je suis très heureux pour Franjo que son équipementier Head lui ait fourni Sepp Kuppelwieser, non seulement un serviceman exceptionnel, mais aussi une personne de premier plan. Que les choses se passent bien ou mal à l'entraînement, Sepp est toujours le plus calme possible. Et cela fera certainement du bien à Franjo.»

Aux Championnats du monde de Saalbach, l'équipe suisse dépassera le record de médailles de Crans-Montana (14)

«Je pars certes du principe que les hommes vont se surpasser à Saalbach. Mais chez les femmes, il y a pour moi trop de points d'interrogation derrière Lara Gut-Behrami. N'oublions pas que plusieurs piliers de l'équipe, comme Corinne Suter, Wendy Holdener, Jasmine Flury ou Joana Hählen, se sont gravement blessés. C'est pourquoi je ne crois pas que nous allons battre le record de Crans-Montana aux championnats du monde en Autriche.»