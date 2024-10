La nouvelle saison de la Coupe du monde de ski débute le week-end des 26 et 27 octobre. Quels Suisses et Suissesses iront à la chasse aux podiums cet hiver? Qui a arrêté cet été? Comment sont calculés les points? Toutes ces informations, et bien d'autres, sont ici!

Le début de la saison de Coupe du monde 2024/25

La saison de ski 2024/25 s'ouvrira du 26 au 27 octobre 2024 à Sölden (Autriche). La finale de la Coupe du monde aura lieu du 22 au 27 mars 2025 à Sun Valley (Etats-Unis). 38 courses sont prévues chez les hommes et 37 chez les femmes. A cela s'ajoutent les championnats du monde de Saalbach-Hinterglemm (Autriche), qui se dérouleront du 4 au 16 février 2025.

De nouvelles destinations

La saison 2024/25 verra quelques changements dans la Coupe du monde. D'une part, les hommes et les femmes ne se contenteront plus de courir au même endroit lors de l'ouverture à Sölden et de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley le même week-end. Ils se retrouveront également à Levi (Finlande) et à Gurgl (Autriche). Zermatt a été retiré du calendrier après deux tentatives infructueuses. La Thuile, en Italie, revient dans le calendrier des courses chez les femmes (elle a déjà été un lieu de Coupe du monde entre 2015/16 et 2019/20). Hafjell, en Norvège, chez les hommes, fait également partie des nouvelles destinations.

Les disciplines

Slalom

Le slalom est la discipline la plus exigeante sur le plan technique. Une course se compose de deux manches. Les 30 meilleurs de la première manche se qualifient pour la deuxième manche. Les temps des deux manches sont additionnés.

Slalom géant

Le slalom géant se déroule sur un parcours qui permet de garder un rythme fluide malgré les changements de direction permanents. Une course se compose de deux manches. Les 30 meilleurs de la première manche se qualifient pour la deuxième manche. Les temps des deux courses sont additionnés.

Super-G

Super-G est l'abréviation de «Super Giant Slalom», en français Super slalom géant. Le parcours est plus court que celui d'une descente, mais plus exigeant sur le plan technique. Une course se compose d'une seule manche.

Descente

La descente est considérée comme la discipline reine du ski alpin. Une course se compose d'une seule manche.

Les vainqueurs des classements de la Coupe du monde 2023/24

Discipline Vainqueur Général Lara Gut-Behrami (Sui) Descente Cornelia Hütter (Aut) Super-G Lara Gut-Behrami (Sui) Slalom géant Lara Gut-Behrami (Sui) Slalom Mikaela Shiffrin (USA)

Les vainqueurs des classements de la Coupe du monde 2023/24

Discipline Vainqueur Général Marco Odermatt (Sui) Descente Marco Odermatt (Sui) Super-G Marco Odermatt (Sui) Slalom géant Marco Odermatt (Sui) Slalom Manuel Feller (Aut)

Les Suisses en Coupe du monde

Équipe nationale



Femmes Hommes Jasmine Flury, 1993 Arnaud Boisset, 1998 Michelle Gisin, 1993 Gino Caviezel, 1992 Lara Gut-Behrami, 1991 Niels Hintermann, 1995 Joana Hählen, 1993 Loïc Meillard, 1996 Wendy Holdener, 1993 Justin Murisier, 1992 Mélanie Meillard, 1998 Marco Odermatt, 1997 Camille Rast, 1999 Marc Rochat, 1992 Corinne Suter, 1994 Stefan Rogentin, 1994 Thomas Tumler, 1989 Franjo von Allmen, 2001 Daniel Yule, 1993

Cadre A



Femmes Hommes Aline Danioth, 1998 Luca Aerni, 1993 Delia Durrer, 2002 Fadri Janutin, 2000 Nicole Good, 1998 Alexis Monney, 2000 Mélanie Meillard, 1998 Tanguy Nef, 1996 Priska Ming-Nufer, 1992 Ramon Zenhäusern, 1992 Jasmina Suter, 1995 Simone Wild, 1993

Les points en Coupe du monde

Un système de points permet de déterminer le meilleur skieur et la meilleure skieuse de l'hiver dans les disciplines de la descente, du super-G, du slalom et du slalom géant. Celui ou celle qui a le plus de points sur son compte, toutes disciplines confondues, peut être appelé(e) vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Il existe en outre un classement par nations, qui additionne tous les points des femmes et des hommes de chaque pays. Des points sont attribués aux 30 premiers de la course, à condition que l'écart ne dépasse pas 8 pour cent du temps du vainqueur. Les courses de la finale de la Coupe du monde constituent une exception. Seuls les 25 meilleurs par discipline y prennent le départ, c'est pourquoi seuls les 15 premiers obtiennent des points de Coupe du monde.

1ère place : 100 points
2e place : 80 points
3e place : 60 points
4e place : 50 points
5e place : 45 points
6e place : 40 points
7e place : 36 points
8e place : 32 points
9e place : 29 points
10e place : 26 points
11e place : 24 points
12e place : 22 points
13e place : 20 points
14e place : 18 points
15e place : 16 points

La 16e place reçoit 15 points, un point est déduit pour chaque place supplémentaire, de sorte que la 30e place reçoit encore un point.

