Après l'or, Federica Brignone a-t-elle trouvé l'amour?

Federica Brignone semble avoir un nouvel homme à ses côtés. Depuis les Jeux olympiques, les rumeurs d'une relation avec le mannequin et ex-basketteur James Mbaye vont bon train.

Julian Sigrist

Federica Brignone a été l'une des grandes figures des Jeux olympiques cette année. En avril de l'année dernière, l'Italienne s'est fracturée le tibia et le péroné et s'est déchiré le ligament croisé. Ce n'est qu'en janvier qu'elle a fait son retour en Coupe du monde et a remporté deux médailles d'or olympiques (super-G et géant) quelques semaines plus tard seulement.

Mais ce n'est pas seulement sur les pistes que Federica Brignone a fait parler d'elle. Depuis les Jeux olympiques, la vie privée de la jeune femme de 35 ans est elle aussi régulièrement sous le feu des projecteurs. La raison en est son nouveau petit ami présumé, James Mbaye. Certes, leur relation n'est pas officiellement confirmée, mais plusieurs indices laissent penser qu'ils sont en couple.

Lors des courses à Cortina, James Mbaye a vibré avec la famille de Brignone dans les tribunes. Lors de la victoire de cette dernière en géant, il portait une casquette avec un tigre – le même design que celui qui orne le casque de l'Italienne. Un coup d'œil sur la page Facebook de James Mbaye montre en outre des photos de la commune de La Salle, d'où Federica Brignone est originaire. On y trouve également des photos d'une campagne publicitaire pour laquelle la Transalpine a posé.

James Mbaye est mannequin

Le fait que l'Italienne garde sa relation secrète n'est pas une surprise. Depuis le début de sa carrière, elle tient sa vie privée largement à l'écart du public. Il y a quelques semaines, lorsque les premières rumeurs d'amour sont apparues, James Mbaye a lui aussi mis son profil Instagram en mode privé.

Pourtant, le nouvel homme aux côtés de Brignone n'est pas un parfait inconnu. Il est originaire du Sénégal, travaille comme mannequin et est surtout actif à Milan, en Allemagne et en Turquie. Auparavant, il a joué plusieurs années comme basketteur en troisième et la quatrième division italienne – notamment pour Rimini et Florence.