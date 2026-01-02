Atle Lie McGrath a déjà connu des hauts et des bas dans sa carrière. Aujourd'hui, il parle dans un podcast de la période qui a suivi sa grave blessure, qui a freiné son ascension.

Ramona Bieri

Atle Lie McGrath n'a que 25 ans. Mais ce skieur polyvalent a déjà vécu beaucoup de choses dans sa carrière. Il y a cinq ans, il montait pour la première fois sur le podium lors du géant d'Alta Badia, en terminant deuxième. «C'était génial, parce que je pensais que je n'y arriverais jamais», se souvient Atle Lie McGrath dans le podcast de la FIS «Alpine Pulse». Il révèle qu'il s'est mis tellement de pression lors de la course suivante à Adelboden (BE), car «je pensais que puisque j'étais monté sur le podium, je devais le faire chaque week-end pour prouver que je ne suis pas un one-hit wonder».

Entre-temps, Atle Lie McGrath a prouvé depuis longtemps qu'il est tout sauf un succès éphémère. Au slalom d'Alta Badia il y a quelques jours, il a fêté sa quatrième victoire en Coupe du monde, et en février, il a été sacré vice-champion du monde dans cette discipline. Et ce, après avoir connu le creux de la vague lors des Championnats du monde 2023 à Courchevel (FRA).

Le Norvégien en pleine ascension a fait une terrible chute en super-G. Bien qu'il se soit rapidement relevé et qu'il ait même récupéré ses bâtons, le diagnostic d'une rupture des ligaments croisés a suivi peu après. «Comme tout s'est passé si vite, je ne me souviens pas de tout, explique-t-il. Mais je me souviens d'avoir percuté ce filet à environ 100 km/h.» Il a ensuite pensé que sa mère le regardait à la télévision et a donc essayé de se relever le plus vite possible.

«Oui, je suis à bout»

Mais lorsqu'il s'est ensuite extrait des filets, son genou a glissé hors de sa position. «J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas», explique Atle Lie McGrath. Le Norvégien avait déjà été freiné par des blessures, mais cette fois-ci, elles ont stoppé son ascension. Pour lui, c'est clair: «C'est l'un des plus gros revers de ma carrière. Être assis là et savoir: 'Oui, je suis fini'. C'était probablement le point le plus bas de ma vie.»

Atle Lie McGrath laisse entrevoir des choses profondes. Il révèle qu'il était seul à cette époque. Il n'a pas seulement lutté physiquement, mais mentalement aussi, et que cela a été très, très dur. Malgré tout, il regardait les courses de ski à la télévision et voyait ses coéquipiers fêter leurs victoires. «Peut-être que je n'aurais pas gagné moi-même, estime Atle Lie McGrath. Mais je n'ai pas pu partager ces moments avec eux. Et c'est précisément ce sentiment qui m'a rongé. J'ai lutté contre cela pendant de nombreux mois.»

Neuf mois après sa rupture des ligaments croisés, le Norvégien a fait son retour. Lors de la quatrième course, il est rentré pour la première fois dans le top 10, toujours à Alta Badia, où il a terminé sixième. L'Italie semble lui convenir. Reste à savoir s'il en sera de même aux Jeux olympiques.