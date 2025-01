Les Autrichiens doivent composer avec une nouvelle blessure

1/6 Felix Hacker a été pris en charge sur la Streif. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Peu avant les Championnats du monde à domicile à Saalbach (du 4 au 16 février), les Autrichiens n'arrivent pas à se débarrasser des blessures.

Le week-end dernier, c'est Vincent Kriechmayr, le leader de l'équipe de vitesse autrichienne, qui a fait une violente chute au Lauberhorn. Il a toutefois eu de la chance dans son malheur. Outre des égratignures au visage et une dent cassée, il s'en est sorti sans trop de mal avec une forte élongation du ligament interne du genou droit. Il entame néanmoins une course contre-la-montre pour savoir s'il sera rétabli pour les Championnats du monde.

C'est désormais au tour d'un autre Autrichien d'être touché à Kitzbühel. Felix Hacker s'est gravement blessé lors de l'entraînement final sur la Streif. Et ce, sans tomber. C'est à la sortie de la pente raide que le skieur de 25 ans a été touché. Dans le virage à droite, son ski intérieur a été arraché et il a dû encaisser un violent choc. Il a alors interrompu sa course, en s'allongeant et en faisant signe qu'il avait besoin d'aide.

Les secours sont immédiatement arrivés et l'hélicoptère de sauvetage a été appelé. Quelques heures plus tard, la fédération autrichienne de ski confirmera les craintes: le skieur a été victime d'une déchirure des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche.

Un Allemand aussi touché

La saison de Felix Hacker est donc terminée. «Ce diagnostic est bien sûr une gifle et extrêmement amer», a-t-il indiqué dans un communiqué de presse. «Tout s'est passé si vite et tout à coup, j'ai ressenti cette piqûre dans le genou gauche et j'ai essayé d'éviter une chute.»

C'est surtout en Coupe d'Europe que l'Autrichien était très performant. Il y a remporté trois descentes et deux Super-G, en plus de deux premières places obtenues dans la même catégorie. Il est en tête des deux disciplines et du classement général. Désormais, l'équipe autrichienne de vitesse doit faire face à un nouvel échec. Maigre consolation, ses athlètes Stefan Eichberger (2e) et Daniel Hemetsberger (4e) ont convaincu à l'entraînement sur la Streif.

Cette dernière a par ailleurs fait une autre victime. L'Allemand Jacob Schramm a chuté dans un passage après le saut de Seidlalm. ll s'est envolé presque sans freiner dans le filet de sécurité. Selon la Fédération allemande de ski, il souffre d'une commotion cérébrale et d'une blessure complexe au genou.