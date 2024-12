Marco Odermatt et Justin Murisier vont faire face à leur plus grand défi

1/6 La saison de descente a parfaitement débuté pour Justin Murisier et Marco Odermatt il y a deux semaines et demie avec leur double victoire sur la piste des rapaces à Beaver Creek. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Ce pourrait être la question à 32'000 euros de «Qui veut gagner des millions?». Quel est le dernier Suisse à avoir remporté la descente de Val Gardena? Les réponses possibles: A: Didier Cuche, B: Beat Feuz, C: Silvan Zurbriggen ou D: Marco Odermatt. L'aurais-tu su? C'est bien le Valaisan Silvan Zurbriggen qui a triomphé sur la Saslong en 2010.

Cuche (2007) et Feuz (2011) ont triomphé en super-G dans le Tyrol du Sud, mais jamais dans la discipline reine. De son côté, Odermatt n'a pas non plus été victorieux à Val Gardena. La superstar du lac des Quatre-Cantons a certes réussi à monter sur le podium lors du super-G la saison dernière (3e place) et lors des descentes raccourcies de 2022 et 2023 (2e et 3e places), mais il n'a jusqu'à présent jamais dépassé la septième place sur le parcours complet.

La raison principale de ce bilan mitigé? La piste des championnats du monde de 1970 ne comporte aucun passage, à l'exception du Ciaslat, où Odermatt peut faire la différence grâce à sa technique. Il en va de même pour son grand copain Justin Murisier, qui a fêté sa première victoire en Coupe du monde il y a deux semaines sur la sinueuse Birds of Prey à Beaver Creek.

Le chef des remontées mécaniques ne veut pas d'une piste glacée

Outre les nombreuses sections de glisse, la descente de 2365 mètres présente une particularité qui n'est pas particulièrement du goût de nos nobles techniciens: le parcours ne présente pratiquement pas de partie de glace. «Le propriétaire du site, qui est aussi le chef des remontées mécaniques, ne permet pas que cette piste soit préparée avec beaucoup d'eau comme à Kitzbühel, Bormio ou Wengen», révèle Alan Perathoner, originaire de Val Gardena, qui a participé au slalom olympique de Salt Lake City en 2002.

«La Saslong est parcourue par les touristes après les courses de la Coupe du monde. Et le propriétaire veut éviter que la piste soit trop dure pour le skieur lambda», explique-t-on. Mais pour Odermatt tout particulièrement, plus une descente est glacée, plus il se sent à l'aise. Le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde sera donc confronté à son plus grand défi cet hiver en vitesse.