1/12 Descente des championnats du monde 2019 à Are: Corinne Suter (à gauche) remporte l'argent, son idole de jeunesse Lindsey Vonn (à droite) le bronze. Une amitié les lie toutes les deux: Ilka Stuhec. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Le 10 février 2019, Corinne Suter (30 ans) a réalisé un grand rêve. Aux Championnats du monde d'Are, elle a remporté la médaille d'argent en descente - son premier podium en tant que skieuse professionnelle dans la discipline reine du ski de compétition. En même temps, Corinne Suter a saisi sa toute dernière chance. Laquelle? Elle s'est retrouvée sur le podium avec Lindsey Vonn, sa grande idole d'enfance.

Peu après, l'Américaine a mis un terme à sa carrière en déclarant: «Mon corps est brisé et irréparable. Il me crie d'arrêter. Il est temps pour moi d'écouter».

Près de six ans se sont écoulés depuis lors. Lindsey Vonn a effectivement écouté son corps, a subi plusieurs opérations et a réussi ce qu'elle ne croyait plus possible - avec une prothèse partielle au genou droit, elle était tout à coup libérée de la douleur. Peu de temps après, elle a envisagé pour la première fois de faire son come-back. Aujourd'hui âgée de 40 ans, Lindsey Vonn s'apprête à faire son retour dans le monde du ski - elle disputera les deux super-G ce week-end à Saint-Moritz.

Lindsey Vonn ne laisse pas indifférent

«Quand j'ai vu Lindsey pour la première fois, j'ai failli m'évanouir», avoue Corinne Suter. Rien d’étonnant, puisque l’Américaine était son idole. Aujourd’hui, la Schwytzoise préfère rester discrète face aux critiques -souvent lancées par d'anciennes stars du ski- concernant le retour de Lindsey Vonn. Sobre, elle commente simplement: «Si elle est heureuse, qu'est-ce qui s'y oppose?»

Lindsey Vonn, pourtant habituée aux projecteurs, ne cherche pas pour autant à en faire une opération de relations publiques. La dernière fois qu’elle a rechaussé les skis, c’était à Beaver Creek (États-Unis), en tant qu'ouvreuse. Et si ses temps avaient été pris en compte, elle aurait terminé neuvième en descente et dans le top 20 en super-G. Mais Lindsey Vonn ne s’est pas contentée de briller pour elle-même: elle a apporté de l’aide précieuse à ses coéquipières, dont son amie Sofia Goggia, en transmettant des informations stratégiques par radio. Pour l’ancienne reine du ski, ce retour lui donne le sentiment de faire à nouveau partie d'une équipe, de renouer avec l’esprit du «cirque blanc».

Corinne Suter confirme: «Lindsey et moi, nous écrivons souvent. Elle m’a donné de précieux conseils.» Des conseils qui tombent à pic: la championne du monde et olympique revient elle aussi de loin après sa lourde blessure au genou gauche en février dernier. Quels secrets lui a confiés Lindsey Vonn pour surmonter cette épreuve? «C’est confidentiel», glisse Corinne Suter dans un sourire. Mais il ne fait aucun doute que l’Américaine n’a pas été insensible aux défis auxquels la Suissesse a dû faire face durant sa rééducation.

Corinne Suter et Lindsey Vonn: encore un podium ensemble?

Après ses bonnes 21e et 19e places à Beaver Creek, Corinne Suter déclare: «J'ai dû faire face à de nombreux défis ces derniers temps. Comme par exemple m'habituer à redescendre la montagne à 130 km/h, faire un saut pour la première fois à nouveau, m'adapter aux skis longs». Elle se dit heureuse d'avoir accepté ce défi.

Et qui sait: peut-être qu'à l'avenir, Corinne Suter et Lindsey Vonn monteront encore une fois ensemble sur un podium. Ce serait là aussi un conte de fées tout à fait particulier.