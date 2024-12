Tout semble aller très mal pour Mikaela Shiffrin! Après sa chute à Killington et sa blessure à l'abdomen, il n'est pas certain que la star américaine revienne sur les pistes cette saison.

1/5 Mikaela Shiffrin semble s'être blessée plus gravement que ce que l'on pensait dans un premier temps. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La blessure de Mikaela Shiffrin au niveau de l'abdomen est encore plus grave que ce que l'on pensait. L'Américaine de 29 ans doit même s'attendre à ne plus pouvoir participer à aucune course cet hiver.

Dimanche, il est apparu clairement que les conséquences de la chute survenue lors du slalom géant de Coupe du monde fin novembre à Killington, dans le Vermont, étaient plus graves qu'on ne le pensait. Pour Mikaela Shiffrin, il n'y avait toutefois pas lieu de s'inquiéter. Elle a parlé d'une «petite intervention» qu'elle avait dû subir. Elle pensait donc pouvoir reprendre la compétition après «quelques semaines» de convalescence.

Il n'en sera peut-être rien, comme l'Américaine l'a fait savoir dans un nouveau message sur le portail Internet «skiracing.com». Elle a laissé entendre que la date de son retour n'était pas claire. «Je pense que si tout s'était parfaitement déroulé et que le drain avait simplement été retiré, nous aurions été assez sûrs que 'la saison était encore possible'». En d'autres termes : Si la guérison s'était déroulée différemment, elle aurait été confiante de pouvoir encore participer à des courses au cours de cet hiver.

Mais son retour dépendra de l'évolution de la situation dans les semaines et les mois à venir, a déclaré la gagnante de 99 courses de Coupe du monde. Elle n'a certes pas de grandes douleurs et peut marcher lentement ou monter des escaliers. Mais il est trop tôt pour dire quand et si elle pourra à nouveau courir cette saison.

Lors de sa violente chute il y a deux semaines et demie, Mikaela Shiffrin s'était blessée profondément à l'abdomen alors qu'elle s'apprêtait à remporter sa 100e victoire en Coupe du monde. Cette «petite intervention» avait été nécessaire pour retirer du liquide et traiter une déchirure musculaire près du bassin.