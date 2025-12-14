Dimanche compliqué pour les Suissesses à Saint-Moritz

Malorie Blanc a décroché une belle 6e place lors du Super-G de Saint-Moritz dimanche. Première victoire dans la discipline pour la Néo-Zélandaise Alice Robinson.

ATS Agence télégraphique suisse

La Valaisanne a réussi une belle manche dans une discipline qu'elle apprécie. Elle a moins bien négocié la traverse sur le bas, mais rien de catastrophique. Elle bat au passage son meilleur résultat qui était une 9e place à l'occasion de son deuxième Super-G en carrière à St-Anton.

«J'apprécie cette excitation, a rappelé Malorie Blanc au micro de la RTS. C'était pas mal et c'est chouette de voir qu'il y a encore du potentiel, j'ai pris du plaisir parce que c'était un tapis. Si je résume mon week-end, j'ai fait trois courses différentes et je suis contente de pouvoir finir sur une bonne note.»

La victoire est revenue à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui enlève le premier Super-G de sa carrière pour son premier podium dans la discipline. Elle ajoute donc une couronne après ses six succès en géant. Elle a d'ailleurs parfaitement su utiliser ses qualités de géantiste pour tailler des courbes somptueuses en l'absence des deux grandes dames que sont Lara Gut-Behrami et Federica Brignone. La Française Romane Miradoli termine 2e à 0''08 et Sofia Goggia complète le podium devant Lindsey Vonn.

Le bilan helvétique est un peu moins morose qu'en descente. Bonne 12e place provisoire pour Jasmina Suter à 0''97. Joana Hählen occupe le 18e rang, Janine Schmitt est pour l'heure 22e et Jasmine Flury 24e.