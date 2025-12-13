Triplé suisse en géant: Loïc Meillard a devancé Luca Aerni et Marco Odermatt lors de la course de Val d'Isère. Une journée «incroyable» selon le vainqueur du jour. Réactions à chaud au micro de la télévision publique.

Blick Sport

Loïc Meillard: «Un triplé, c'est toujours spécial»

«Incroyable. Un triplé, c’est toujours spécial. Si j’avais terminé quatrième, j’aurais aussi été satisfait. Ça aurait déjà été un bon pas en avant. Dans cette manche, il fallait skier proprement sur le plan technique et ne pas attaquer à fond, et ça, ça me plaît. J’ai réussi à mettre ça en place. Pour Luca, c’est vraiment génial. Il a beaucoup travaillé ces dernières années. C’est aussi une belle chose pour l’équipe.»

Luca Aerni: «Ce podium signifie énormément pour moi»

«Ce premier podium en géant signifie énormément pour moi. Après l’erreur en première manche, je me suis dit que j’allais skier à nouveau de la même manière, mais sans faute. Ça a fonctionné. Il faut toujours tirer quelque chose des erreurs, elles ont toujours une signification. Peut-être que sinon je n’aurais pas attaqué de la même façon en deuxième manche. Partager ça avec Loïc et Marco, c’est encore plus beau.»

Marco Odermatt: «Avec Loïc et Luca sur le podium, c’est encore plus beau»

«Incroyable. Après être arrivé en bas, je ne pensais pas que ça suffirait pour le podium. Ce n’est qu’un moment plus tard que j’ai vu que Luca était encore deuxième. On a déjà vu lors des dernières courses qu’il montait en puissance en géant. C’est vraiment génial pour lui. En deuxième manche, je ne suis pas du tout bien rentré dans le haut du parcours, je n’ai globalement pas réussi à trouver la même tension qu’à Beaver Creek. Ensuite, j’ai essayé d’attaquer davantage – c’était un peu du bricolage. Mais on le sait, ici, jusqu’en bas, c’est toujours un combat. Alors que ça se termine quand même comme ça, avec Loïc et Luca sur le podium, c’est encore plus beau.»



