Federica Brignone parmi les quatre porte-drapeaux italiens

La skieuse Federica Brignone, toujours convalescente six mois après une grave blessure, sera l'une des quatre porte-drapeaux italiens lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février). Le Coni l'a annoncé vendredi.

ATS Agence télégraphique suisse

Federica Brignone, lauréate de la Coupe du monde 2024/25, a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril et est engagée, depuis, dans une course contre-la-montre pour être rétablie à temps pour les JO.

La championne du monde 2025 de géant, vice-championne olympique 2022 de la discipline, est remontée pour la première fois depuis sa blessure sur les skis fin novembre, mais n'a pas encore repris l'entraînement à proprement parler. L'annonce du Coni suggère donc que «Fede», 35 ans, pourra participer aux JO 2026, même si elle n'est pas encore apparue en compétition cet hiver.

L'Italienne n'a pas encore repris l'entraînement

L'Italie aura quatre porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 6 février simultanément sur deux sites, une première dans l'histoire des JO, à Milan, dans le stade de San Siro, et à Cortina.

Outre Brignone, la délégation italienne sera conduite par Amos Mosaner, champion olympique 2022 de curling mixte, le skieur de fond Federico Pellegrino et la spécialiste de short-track Arianna Fontana, plus beau palmarès du sport italien aux JO d'hiver avec 11 médailles, dont deux en or.

L'autre star du ski alpin italien Sofia Goggia, championne olympique 2018 de descente, n'a en revanche pas été désignée par le Coni pour un rôle qu'elle devait tenir en 2022 à Pékin, mais auquel elle avait dû renoncer après une lourde chute peu avant les JO.