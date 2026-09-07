Marcel Hirscher avait fait son retour en Coupe du monde grâce à une «wild card», que la FIS lui a retirée. Mais la légende du ski autrichien bénéficie du soutien d'une compatriote, qui se prononce en faveur d'une nouvelle invitation.

En 2024, Marcel Hirscher avait fait son retour en Coupe du monde, cinq ans après avoir pris sa retraite. Le retour de l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde n'aura duré que trois courses: l'Autrichien, qui court désormais sous les couleurs des Pays-Bas, s'est déchiré le ligament croisé lors d'un entraînement. Près de deux ans plus tard, la question de savoir si Marcel Hirscher reprendra un jour la compétition en Coupe du monde reste en suspens.

En mai, «Blick» rapportait que la FIS lui retirait sa «wild card». Celle-ci lui avait garanti, lors de son retour, un numéro de dossard juste après les 30 premiers, alors qu'il ne figurait plus parmi les 300 premiers au classement mondial. La FIS avait spécialement adapté les règles pour Marcel Hirscher, ce qui avait suscité le mécontentement de nombreuses stars du ski.

Marcel Hirscher a désormais perdu cet avantage. Mais il bénéficie du soutien de sa compatriote Alexandra Meissnitzer. La double championne du monde de 1999 (super-G et slalom géant) occupe depuis peu le poste de directrice de la stratégie et des affaires publiques au sein de la FIS et est chargée de contribuer à la réorientation stratégique du ski.

Au départ à Sölden?

Dans une interview accordée au journal «Salzburger Nachrichten», Alexandra Meissnitzer explique qu'elle souhaite mieux mettre en valeur les athlètes. Les grands noms sont un atout dans ce domaine. C'est pourquoi l'Autrichienne se prononce en faveur du maintien de la «wild card» pour Marcel Hirscher.

Lindsey Vonn est l'une des raisons de cette position. Alexandra Meissnitzer qualifie de «bénédiction pour le ski» le fait que l'Américaine ait elle aussi bénéficié d'une «wild card» pour faire son retour en Coupe du monde. Lindsey Vonn a ainsi été une source d'inspiration «en devenant numéro un à 40 ans après de nombreuses blessures. Il est donc logique que je sois également ravie so Marcel Hirscher reprennait la compétition.»

Elle qualifie Marcel Hirscher, double champion olympique et septuple champion du monde, d'athlète d'exception qui «a tant apporté à ce sport qu'il mérite le privilège d'une 'wild card'». On saura bientôt si cela se concrétisera. Comme l'a rapporté le «Kronen Zeitung» mi-août, la fédération néerlandaise a entamé des négociations avec la FIS concernant une «wild card» pour Marcel Hirscher. La date de la décision finale n'est pas encore connue. Mais le début de la saison à Sölden (Autriche), le 25 octobre, approche à grands pas. Même sans invitation, Marcel Hirscher pourrait prendre le départ, simplement avec un numéro de dossard plus élevé.