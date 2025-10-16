À Planica, le légendaire tremplin Letalnica va passer à la vitesse supérieure: le gouvernement slovène a accepté de financer son agrandissement, portant le HS 240 à des sauts spectaculaires de 270 mètres. Une première.

Le Slovène Domen Prevc détient le plus long saut du monde. Son record à 254,5 mètres risque d'atteindre de nouveaux sommets. Photo: AFP

Blick Sport

Les amateurs de sensations fortes seront servis. Si le record du monde du plus long vol à ski a été enregistré cette année, en mars, par le Slovène Domen Prevc (254,5 mètres), il pourrait prochainement prendre encore un peu plus d'ampleur. Le tremplin de Letalnica, le plus grand du monde actuellement avec le tremplin de Vikersundbakken à Vikersund, a reçu le feu vert pour son agrandissement.

Le directeur du centre nordique de Planica, Jelko Gros, ne se satisfait pas du fait que son tremplin porte aujourd’hui la plus grande longueur jamais enregistrée. «Quand on me demande jusqu’où iront les sauts, j’estime qu’ils seront environ 13 à 15 mètres plus longs qu’aujourd’hui», détaille-t-il, enthousiaste.

Entièrement financé par le ministère slovène de l’économie, du tourisme et du sport, le projet de rénovation du tremplin HS 240 de Planica, d’un coût de 2,69 millions d’euros, s’étalera sur trois ans. Les travaux devraient s’achever le 30 novembre 2027, juste à temps pour que le tremplin soit prêt à accueillir les championnats du monde de vol à ski en mars 2028.