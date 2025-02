«Quand nos concurrents sont suisses, c'est encore mieux pour l'ambiance!»

1/2 Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney: un triplé suisse historique à Crans-Montana. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Thibault Gilgen Journaliste Blick

«Rien n’est trop beau pour les dieux.» Dans les rues de Crans-Montana, plusieurs affiches arborent fièrement ce titre d’une exposition proposée non loin d’ici. Pourtant, ce week-end, cela pourrait correspondre en tout point à ce que le public a vécu au pied de la piste Nationale: un triplé suisse, avec ces mêmes héros qui avaient fait la fierté de tout un pays une semaine plus tôt à Saalbach.

Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Alexis Monney ont triomphé lors de la descente depuis le Bella Lui, confirmé comme point de départ pour la première fois depuis 1987 après des craintes liées au vent. Le dernier suisse à être monté sur un podium à Crans-Montana était Didier Cuche, deuxième en 2012 lors de la précédente course masculine organisée ici.

Franjo von Allmen a la fête

En ce samedi de février, le public valaisan entonnait volontiers le «Vogelissi», chanson populaire à la gloire de l’Oberland bernois. «Berner oberlaaaand isst schöoon», s’en donne à cœur joie l’aire d’arrivée des Barzettes en l’honneur du grand vainqueur du jour: Franjo von Allmen.

Le champion du monde a donc remis ça à domicile. Celui qui avouait la veille «travailler à réaliser» ses exploits pouvait continuer de surfer sur la folle énergie des Mondiaux. «C’est incroyable. C’était aussi très important pour moi de garder la confiance après le titre de champion du monde et de confirmer tout ça. Et le tout devant le public suisse, avec deux Suisses sur le podium, c’est incroyablement beau.»

Le Bernois s’est aussi montré satisfait des conditions de course après les critiques émises vendredi au sujet de la piste: «C’était étonnamment bien. La piste a bien tenu, même avec le temps chaud. Ils ont très bien travaillé.» Et le vainqueur du jour de poursuivre son rêve éveillé en ce début d'année: «C’était grandiose ici en Valais, en Suisse, à la maison. C’est la folie en ce moment et on est submergés d’émotions. Le public ici a besoin d’un peu de temps pour assimiler tout ça avant de poursuivre la fête. De notre côté, il faut aussi que nous restions sérieux pour pouvoir jouer le coup à fond la semaine prochaine!»

Marco Odermatt salue ses coéquipiers

Son dauphin Marco Odermatt habitué à jouer les premiers rôles, ne perd rien de sa bonhomie en passant devant Blick. À force, il a l’habitude de partager le gâteau et il tire un énorme coup de chapeau à ses camarades: «Après des performances comme aux Mondiaux, c’est difficile de rester vraiment dedans. Alors oui, c’est très fort et c’est un énorme compliment pour Alexis et Franjo. De tels succès demandent beaucoup d’énergie. Il faut d’abord digérer un peu la situation, et le fait qu’ils soient si décontractés et déjà si forts est énorme.»

Quant à sa performance personnelle, le Nidwaldien se montre tout aussi satisfait: «J’ai fait exactement ce que je voulais faire aujourd’hui. J’ai beaucoup de vitesse en ce moment et c’était vraiment une course parfaite. J’étais bien dans ma ligne et j’ai même essayé de pousser. Un grand merci aux coachs qui ont su trouver la ligne parfaite ici.»

«L'ambiance est grandiose»

Au sujet de l’ambiance dans la station valaisanne, «Odi» ne tarit pas non plus d'éloges: «C’est tout simplement fantastique. D’habitude, on a des concurrents d’autres pays, mais quand ils sont aussi suisses, c’est encore mieux pour l’ambiance», se marre-t-il. «Ce serait cool de faire des courses ici. Comme à Adelboden ou Wengen, l’ambiance est grandiose.»

Mais celui qui aura peut-être reçu le plus d’acclamations dans l’aire d’arrivée ce samedi est probablement Alexis Monney, fier représentant de la Suisse romande dans ce tableau impeccable offert par nos skieurs. «Je me suis fait plaisir, avec tout ce public, c’était cool», s’est réjoui le Fribourgeois. Le troisième du jour ressent-il vraiment toute cette énergie depuis la piste? «Une seconde après la ligne d’arrivée, je commence à entendre le bruit, mais avant, je n’entends rien», confie-t-il en souriant. Mais il précise ne pas avoir les mots pour décrire ses émotions devant la foule en délire.

Plus tard, il revient sur sa course: «Je me suis dit que je voulais tenter un bon résultat. D’y parvenir ici, c’est très cool», assure-t-il à Blick. «Sur le haut de la piste, j’ai perdu beaucoup moins de temps qu’aux entraînements, et sur le bas, j’ai réussi à garder ma vitesse jusqu’à la ligne. Je suis content, le week-end est déjà réussi pour moi.» Nul doute qu’il l’est également pour les visiteurs qui ont bien choisi leur journée à Crans-Montana.