Pour battre son rival, Karl Alpiger a tenté les choses les plus folles

1/6 Lors de la descente des championnats du monde de 1987, Karl Alpiger a réussi à monter sur le podium. Photo: Keystone

Marcel W. Perren et Sven Thomann

Depuis quelques années, le nom d'Alpiger est associé au lutteur d'élite du nord-ouest de la Suisse, Nick – dix victoires à son actif et deuxième derrière le roi Joel Wicki lors de la dernière Fête Fédérale à Pratteln. Originaire d'Argovie, il a un parent dans le canton de Saint-Gall qui, à l'époque de son apogée sportive, n'a pas seulement incarné la classe au niveau suisse, mais aussi au niveau international.

Il s'agit de la légende du ski Karl Alpiger, qui a remporté cinq victoires en Coupe du monde et deux médailles de bronze aux Championnats du monde entre 1985 et 1989. «Mon grand-père et son arrière-grand-père étaient frères. Je suis donc le grand-oncle de Nick», explique le champion de descente.

En Rolls-Royce pour la remise des prix

Avec les courses de Coupe du monde de Crans-Montana, ce père de trois enfants adultes sera particulièrement confronté à son passé sportif ce week-end. Sur la Nationale, Karl Alpiger était le 31 janvier 1987 l'un des acteurs principaux de l'épisode le plus glorieux de l'histoire du ski alpin suisse. Ce samedi-là, cinq Suisses se sont classés dans le top 6 de la descente des Championnats du monde dans la prestigieuse station valaisanne: Peter Müller a remporté l'or, Pirmin Zurbriggen l'argent, Karl Alpiger le bronze, Franz Heinzer et Dani Mahrer ont pris les 4e et 6e places.

«Comme Peter Müller, j'avais à l'époque un ski Blizzard rapide comme l'éclair aux pieds et, après un départ moyen, je me suis de mieux en mieux débrouillé. Si cette descente avait été 300 mètres plus longue, j'aurais peut-être même remporté l'or», estime Karl Alpiger. Mais le Saint-Gallois s'est senti comme un roi après cette course, même s'il a remporté le bronze. «Lorsque nous avons été conduits en Rolls-Royce à la cérémonie de remise des prix après cette course, 50'000 fans nous attendaient. Aujourd'hui encore, j'ai la chair de poule quand j'y repense.»

Rétrospectivement, il considère la supériorité des descendeurs suisses de l'époque comme une malédiction et une bénédiction: «Si j'avais gagné le bronze derrière deux étrangers, j'aurais été encore plus au centre de l'attention en Suisse, j'aurais obtenu de meilleurs contrats de sponsoring. D'un autre côté, je n'aurais probablement jamais pu évoluer aussi bien sur le plan sportif si je n'avais pas eu une concurrence aussi forte au sein de l'équipe. Nous nous sommes mutuellement poussés à donner le meilleur de nous-mêmes.»

Tous contre Peter Müller

Karl Alpiger et Cie ont été particulièrement poussés par le Zurichois Peter Müller, originaire de la plaine, qui n'était pas particulièrement apprécié dans l'équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. «Nous étions tous des égoïstes, mais Pitsch en était un particulièrement grand. Pour le battre, nous avons essayé les choses les plus folles. Pour pouvoir améliorer mes temps sur les parties de glisse, j'ai une fois skié avec des plaques de métal dans mes chaussures. Résultat: sur les parties glissantes, j'étais effectivement rapide comme une flèche, mais je ne pouvais plus vraiment négocier les virages», se souvient Karl Alpiger.

Le fait que le sport de descente ait complètement changé depuis sa retraite en 1991 lui est particulièrement rappelé ces jours-ci: «Alors que les stars d'aujourd'hui se plaignent que la vitesse sur la descente de Crans-Montana est trop faible, à mon époque, la mise en place du parcours sur la même piste était si directe que nous devions faire un contre-vireur avant le premier saut pour nous ralentir.» En tant qu'homme d'affaires, Karl Alpiger continue cependant à mettre les gaz. À Wildhaus et à Alt Sankt Johann, il gère deux magasins de sport et un bar.