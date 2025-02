Crans-Montana a accueilli poliment les héros de Saalbach

1/4 La foule était au rendez-vous ce vendredi sur la fan zone Ycoor, au centre de Crans-Montana. Photo: Thibault Gilgen

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Il y a comme un léger décalage ce vendredi à Crans-Montana. Sous un soleil radieux, quasi printanier, les bonnets, gants et anoraks de ski font presque figure de décoration pour le folklore. À la veille des courses masculines de Coupe du monde prévues ce week-end (descente samedi et super-G dimanche), le chic de la station valaisanne peut facilement se montrer en terrasse sans que les fourrures soient d’une réelle utilité.

Au milieu de l’après-midi, il faut se rapprocher du stade d’arrivée des Barzettes pour voir clairement ce qui se trame. Des bénévoles, des agents Securitas ou encore des soldats de l’armée suisse s’affairent dans tous les coins pour préparer le spectacle. Et puis, enfin, la piste Nationale s'est révélée à Blick sous son plus beau manteau blanc. Elle accueille des skieurs qu’elle n’avait plus revus depuis 2012. Très critiquée après les deux entraînements de la semaine, la piste n’en demeure pas moins imposante et surtout, elle rappelle l’essentiel: ce n’est pas une vulgaire kermesse ou un festoche qui a lieu ici, mais bien une épreuve de Coupe du monde, en plein cœur de l’hiver (si, si).

Les héros de Saalbach sont là!

Alors que le ciel se voile légèrement, seuls les avions de la Patrouille suisse rompent le calme apparent, en effectuant des vols de reconnaissance en vue du show du lendemain. On aurait presque envie de se rendre en face, dans le Val d’Anniviers, pour voir ce que cela pourrait donner et pour admirer ces acrobaties condamnées à disparaître pour de bon.

À la vue des températures, de cette salade de lunettes à soleil, des stands de bière qui se préparent à l'assaut et des combinaisons rouges visibles loin à la ronde, c’est à se demander si ce n’est pas le 1er août avant l’heure. D’autant qu’il y a une bonne raison de célébrer la Suisse en février désormais: les héros de Saalbach, qui sont attendus sur la scène de la fan zone Ycoor en tout début de soirée.

C’est à ce moment-là que Crans-Montana sort gentiment de sa torpeur. Le long de la rue qui mène à la fan zone, ils sont nombreux et nombreuses à défiler pour les voir. Les bus bondés feraient presque pâlir d’envie les citadins qui ont le mal du pays. Sur le coup de 18h30, les figures de la nation se montrent devant les fans pour venir tirer leur dossard au sort.

Tirage au sort des dossards

Samedi, Stefan Rogentin sera le premier Suisse à prendre le départ lors de la descente avec le dossard numéro cinq. Il sera immédiatement suivi par Alexis Monney: «Partir devant, ça peut être bien avec la chaleur qu'il fait», reconnait le Fribourgeois.

L'aire d'arrivée des Barzettes s'apprêtent à vivre un week-end enflammé à Crans-Montana. Photo: DEPREZ-DUBUIS

Puis viennent d’autres têtes (rasées) connues: Marco Odermatt (dossard 12) nous fait le faux espoir de s’exprimer en français avant se rabattre sur sa langue natale. Il avoue s’être reposé deux jours chez lui après Saalbach avant de revenir à l’entraînement. Franjo von Allmen tire ensuite le dossard 15 en évoquant aussi ses Mondiaux fantastiques: «Je n’ai pas encore réalisé, mais j’y travaille», balance le Bernois.

Enfin, le Valaisan Justin Murisier, sous les acclamations de ses fans, indique ressentir l’écho qu’ont engendré les performances majuscules des Suisses en Autriche. De son côté, l'Italien Dominik Paris, vainqueur du second entraînement vendredi, a tiré le dossard numéro 10, peu après l’Autrichien Vincent Kriechmayr (numéro 7).

Retour d'un temps hivernal samedi?

Une demi-heure plus tard, l'affaire est pliée. Après une cérémonie dont les effets pyrotechniques n'ont pas franchement réussis à effacer un certain amateurisme, tout ce petit monde est convié à festoyer gentiment jusqu’à 22h. Demain, le show devra reprendre et il faudra se lever tôt. Il sera toujours temps de rendre hommage aux exploits historiques de nos skieurs plus tard.

Quelques effets pyrotechniques n'ont pas suffi à rendre la cérémonie véritablement grandiose.

Qu’à cela ne tienne, la foule se réjouit surtout de vibrer à nouveau, à l’image de Stéphane et Nadège, venus du Gros-de-Vaud pour vivre pleinement ce week-end: «A force de vivre tout cela à la télé, on s’est dit qu’il fallait au moins qu’on le voie une fois en vrai.» Ils s'en vont la tête tournée vers la course de demain, comme les nombreuses familles qui passent par là.

La nuit est tombée, le froid commence à revenir sur Crans-Montana. Les organisateurs s’attendent à ce que les conditions soient davantage adéquates pour les skieurs ce samedi. Le soleil devrait se montrer moins impactant. Le foehn enregistré au sommet du Bella Lui devrait s’atténuer et le ciel sera au pire couvert (jour blanc), au mieux nuageux. L’hiver, quoi.