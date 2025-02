Un écolier valaisan a dessiné la mascotte de Crans-Montana 2027

1/4 Adam est venu présenter sa création ce vendredi à Crans-Montana. Didier Défago approuve. Photo: AFP

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Ce week-end marque le retour de la Coupe du monde de ski masculine à Crans-Montana. Si beaucoup se réjouissent évidemment de poursuivre la fête déjà bien entamée par les Suisses à Saalbach la semaine dernière, les regards se tournent déjà vers 2027. Dans deux ans, c’est en effet dans la station valaisanne qu’auront lieu les prochains Mondiaux.

Quoi de plus logique, donc, que de profiter du cadre de ces courses 2025 pour présenter la mascotte qui sera l’effigie de Crans-Montana 2027. Les organisateurs avaient préparé le coup devant la presse ce vendredi, au Régent, le centre des congrès de la station.

1400 dessins proposés

Après un suspens insoutenable, il était donc temps de découvrir le visage qui prendra la forme de porte-clés, de décapsuleurs ou de boîtes à meuh. Dès le début du processus de création, l’objectif a été de faire appel aux jeunes écoliers valaisans. Au total, ce sont 1400 dessins qui ont été proposés à l’organisation. Un chiffre réjouissant qui a surpris Didier Défago, le directeur de ces Mondiaux 2027 à Crans-Montana.

Après avoir délibéré, les organisateurs ont finalement choisi le dessin du jeune Adam, écolier et habitant de Fully. Invité sur la scène du centre des congrès, ce dernier a rapidement été rejoint par sa création en grandeur nature: un bonnet bleu et blanc avec de grands yeux qui lui donne évidemment l’air sympathique. «J’étais parti sur un ours polaire, mais je me suis rendu compte que c’était trop compliqué, alors je suis passé au bonnet», raconte Adam. «J’en suis très fier», clame celui qui a été accompagné par toute sa famille pour l’événement.

Didier Défago et Malorie Blanc débarquent en classe

Il faut dire que la surprise était de taille puisque Didier Défago et Malorie Blanc se sont déplacés en personne dans sa classe pour lui annoncer la bonne nouvelle. «Je me suis demandé si j’étais dans un rêve ou non», rapporte le garçon qui fait sourire l’assemblée. «La maîtresse n’avait rien dit et quand on a débarqué, certains ont vite compris et il y a eu pas mal d’émotions. Ses camarades étaient très fiers de lui», complète Didier Défago.

Adam pose avec le bonnet qu'il a lui-même créé. Une fierté pour ses parents.

Et cette mascotte alors, porte-t-elle un nom? Les organisateurs ont opté pour Tsapé, un mot qui paraît familier aux amateurs de glisse. Cela veut tout simplement dire «bonnet» en patois valaisan. «Il fallait que ça raconte une histoire et, en même temps, que ça reste prononçable dans toutes les langues, se satisfait le directeur des Mondiaux 2027. L'histoire ne dira pas si le nom de «Petite Arvine» a été évoqué.

Inspirer le futur

Ce dernier se réjouit d’autant plus que l’école lauréate de la course à la mascotte est située en plaine: «Notre slogan est 'Inspirer le futur'. Pour nous, c’est important que tous les jeunes de la région se sentent concernés par ce qui se passe dans leur canton.» Dans le même ordre d’idée, ce sont 1000 jeunes qui ont été invités ce vendredi au pied de la piste Nationale pour assister au deuxième entraînement de la descente.

De son côté, Adam peut se réjouir. Dès demain, son Tsapé sera disponible partout à Crans-Montana, sous de multiples formes. Le jeune valaisan a peut-être déjà trouvé un bon filon pour les affaires. À en juger par son sourire et celui de ses parents, toute la famille s’en souviendra encore longtemps.