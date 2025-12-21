Les Suisses n'ont pas brillé lors du concours dominical Coupe du monde à Engelberg. Le meilleur d'entre eux a été Sandro Hauswirth (23e) juste devant Juri Kesseli (24e) et Yannick Wasser (26e).

ATS Agence télégraphique suisse

Deschwanden dans le doute

Seuls trois des huit Helvètes en lice ont décroché leur place en finale. La déception a notamment été grande pour Simon Ammann (37e), qui avait fini 20e samedi, et pour Gregor Deschwanden (39e). Le Lucernois, très à l'aise l'hiver dernier, semble avoir totalement perdu ses repères.

Sur le Titlis, c'est le Japonais Ryoyu Kobayashi qui s'est imposé grâce à des sauts de 133 et 132 m. Il a précédé le Slovène Domen Prevc, vainqueur du concours de la veille, et l'Allemand Felix Hoffmann.