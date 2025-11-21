L'Italie disputera la finale de la Coupe Davis dimanche devant son public de Bologne. La formation du capitaine Filippo Volandri a battu la Belgique vendredi dans la première demi-finale.

En Coupe Davis, l'Italie est en route vers un 3e sacre consécutif

Matteo Berrettini a placé l'Italie sur les bons rails en demi-finale de la Coupe Davis Photo: ELISABETTA BARACCHI

ATS Agence télégraphique suisse

Privée du no 2 mondial Jannik Sinner et du no 8 Lorenzo Musetto durant ce «Final 8», l'Italie a classé l'affaire dès les matches de simple face à la Belgique. Elle peut donc toujours rêver d'un troisième sacre d'affilée dans cette compétition.

Sept balles de match manquées

Matteo Berrettini a mis son équipe sur les bons rails en battant Raphaël Collignon 6-3 6-4 pour signer sa huitième victoire de rang en Coupe Davis. Flavio Cobolli s'est pour sa part imposé 6-3 6-7 (5/7) 7-6 (1/1) devant Zizou Bergs, qui a manqué... sept (!) balles de match dans un deuxième tie-break complètement fou.

L'Italie avait déjà forcé la décision avant le double – dans lequel les Transalpins peuvent aligner les redoutables Simone Bolelli et Andrea Vavassori – en quart de finale face à l'Autriche. Elle se frottera dimanche à l'Espagne, qui doit composer sans le no 1 mondial Carlos Alcaraz, ou à l'Allemagne d'Alexandre Zverev (ATP 3).