DE
FR

Sans Jannik Sinner
En Coupe Davis, l'Italie est en route vers un 3e sacre consécutif

L'Italie disputera la finale de la Coupe Davis dimanche devant son public de Bologne. La formation du capitaine Filippo Volandri a battu la Belgique vendredi dans la première demi-finale.
Publié: il y a 44 minutes
Partager
Écouter
Matteo Berrettini a placé l'Italie sur les bons rails en demi-finale de la Coupe Davis
Photo: ELISABETTA BARACCHI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Privée du no 2 mondial Jannik Sinner et du no 8 Lorenzo Musetto durant ce «Final 8», l'Italie a classé l'affaire dès les matches de simple face à la Belgique. Elle peut donc toujours rêver d'un troisième sacre d'affilée dans cette compétition.

Sept balles de match manquées

Matteo Berrettini a mis son équipe sur les bons rails en battant Raphaël Collignon 6-3 6-4 pour signer sa huitième victoire de rang en Coupe Davis. Flavio Cobolli s'est pour sa part imposé 6-3 6-7 (5/7) 7-6 (1/1) devant Zizou Bergs, qui a manqué... sept (!) balles de match dans un deuxième tie-break complètement fou.

L'Italie avait déjà forcé la décision avant le double – dans lequel les Transalpins peuvent aligner les redoutables Simone Bolelli et Andrea Vavassori – en quart de finale face à l'Autriche. Elle se frottera dimanche à l'Espagne, qui doit composer sans le no 1 mondial Carlos Alcaraz, ou à l'Allemagne d'Alexandre Zverev (ATP 3).

À lire aussi
L'Allemagne élimine l'Argentine et file en demi-finale de la Coupe Davis
Scénario haletant à Bologne
L'Allemagne élimine l'Argentine et file en demi-finale de la Coupe Davis
Blessé, Carlos Alcaraz met fin à sa saison avant la Coupe Davis
Un calendrier «non viable»
Blessé, Carlos Alcaraz met fin à sa saison avant la Coupe Davis
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus