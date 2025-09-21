L'équipage suisse a pris une belle 3e place lors de l'étape genevoise du SailGP dimanche. Le bateau piloté par Sébastien Schneiter a disputé la finale, remportée par l'Allemagne devant l'Australie.
Déjà 3e (sur 12) après les trois premières régates préliminaires samedi, l'«Eiger», surnom du catamaran helvétique, a dû cravacher pour arracher sa place dans la manche finale réunissant les trois meilleures embarcations du week-end. Seulement 7es de la quatrième manche, les Suisses ont fait fort lors de la dernière course qualificative en prenant la 2e place derrière le catamaran espagnol.
Rien à faire en finale
Devant leur public, Sébastien Schneiter et Cie n'ont toutefois rien pu faire au moment de naviguer pour la victoire, comme lors de leur première apparition en finale à Portsmouth en juillet. Ils se sont inclinés derrière l'Allemagne d'Erik Heil (1re) et l'Australie (2e) de Tom Slingsby, trois fois vainqueure du classement général de SailGP.
Le circuit des «Formule 1 des mers» faisait étape pour la première fois de sa jeune histoire à Genève ce week-end. Le fait que cinq courses et la finale aient pu être disputées est réjouissant – ce n'était pas le cas la semaine précédente à Saint-Tropez –, et ce même si seulement trois marins ont pu embarquer à bord de chaque F50 en raison d'un vent un peu trop faible.