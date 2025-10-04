DE
Rien ne va plus pour les Reds
Liverpool chute à Stamford Bridge, Arsenal s'installe en tête

La série noire continue pour Liverpool. Les joueurs d'Arne Slot sont tombés face à Chelsea (2-1) et doivent laisser la tête de Premier League à Arsenal.
Publié: il y a 18 minutes
Declan Rice a marqué le premier but d'Arsenal.
Photo: Tolga Akmen
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Arsenal a pris la tête de la Premier League lors de la 7e journée. Les Gunners ont battu West Ham 2-0 et ont profité de la défaite 2-1 de Liverpool à Londres contre Chelsea.

Trois défaites consécutives

Dans le derby contre les Hammers, Arsenal a copieusement dominé contre un adversaire timoré. Les Gunners ont marqué par Rice (38e) et Saka (67e/penalty). Ils comptent un point d'avance sur Liverpool, qui a subi à Stamford Bridge une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Chelsea a ouvert le score sur une frappe magnifique de Caicedo (14e), mais les Reds ont répliqué grâce à Gakpo (63e). Les Blues ont arraché la décision par Estevao à la 96e. Le jeune Brésilien de 18 ans a ainsi marqué son premier but pour Chelsea.

